Культура

Джоан Роулинг опубликует новые книги по вселенной Гарри ПоттераКультуромания 10:05

Писатель Джоан Роулинг в ближайшее время издаст четыре новых рассказа по вселенной Гарри Поттера. В новых произведениях речь пойдет об уроках в школе чародейства и волшебства Хогвартс. По задумке автора, читатели смогут подробнее узнать мир магии, изучить его фольклор и насыщенную историю.
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Роулинг выпустит новые книги по вселенной «Гарри Поттера»

Известия10:53

Роулинг написала новые рассказы по «поттериане»

Вести.Ru10:03

Роулинг анонсировала четыре рассказа по вселенной «Гарри Поттера»

ФАН09:25

Волшебный мир магии: Роулинг напишет новые книги о «Гарри Поттере»

РЕН ТВ09:25

Роулинг выпустит новые книги о вселенной Гарри Поттера

Телеканал 360°08:54

Роулинг выпустит новые рассказы по «Гарри Поттеру»

Lenta.ru08:36

Джоан Роулинг написала новые рассказы о Гарри Поттере

Говорит Москва11:33
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В Роструде напомнили, что в жару работодателю необходимо обеспечить соответствующий температурный режим на рабочем месте, в частности за счёт кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы.
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Шоу-бизнес

Виктория Исакова впервые показала маленькую дочь

Виктория всячески охраняет девочку от досужего интереса, любопытных взглядов.
Обновлено в 13:00
Авто

Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа

В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.
Обновлено в 06:31
Финансы

СМИ сообщили о сокращении золотовалютных резервов Украины

Золотовалютные резервы Украины в мае уменьшились с $20,5 млрд до $19,3 млрд.
Обновлено в 16:40
Здоровье

Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян

В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено в 12:47
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
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Политика

В Раде не приняли отставку Гройсмана

ИА «Ореанда-Новости» Верховная Рада Украины не приняла отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.
Обновлено в 07:00
Музыка

Bon Jovi выступит в Москве впервые за 30 лет

Музыкальный коллектив Bon Jovi выступит 31 мая на московском стадионе «Лужники». Это первое выступление группы в столице России за 30 лет.
Обновлено в 21:14
Происшествия

МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Общество

Ливень с градом обрушился на Москву

Сильный дождь с грозой и градом обрушился на центральные районы Москвы днем в четверг, 30 мая.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Сын Романа Абрамовича Аркадий изменился до неузнаваемости

Сын 52-летнего Романа Абрамовича Аркадий, прилетевший в Баку для посещения финала Лиги Европы, изменился до неузнаваемости и возмужал.
Обновлено в 15:00
Теннис

Дель Потро вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Обновлено в 14:16
Армия и оружие

Под Волгоградом показали новейший военный тягач КЭТ-Л1

Как сообщается, на сборе был представлен первый экземпляр новейшего военного тягача КЭТ-Л1 на базе шасси КАМАЗ-6560-1345-022.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Пентагон: через С-400 в Турции Россия получит секретные данные об F-35

Обновлено в 15:44
Наука

На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века

Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
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Сериал «Чернобыль» обошел «Игру престолов»

Проект набрал 9,6 балла и обогнал сериалы «Планета Земля 2» (9,5) и «Братья по оружию» (9,4). Оценки 9,4 также были удостоены шоу «Планета Земля», «Во все тяжкие» и «Игра престолов».
Обновлено в 04:26
Политика

The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые времена

Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.
Обновлено в 01:49
Политика

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Наука

Получено новое доказательство «главного предсказания Стивена Хокинга»

Обновлено в 06:30
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Центральный Банк России с 31 мая отозвал лицензию у кредитной организации Кемсоцинбанк, соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.
Обновлено в 21:43
Шоу-бизнес

Екатерина Порубель: «Когда мамы не стало, было ощущение облегчения»

Обновлено в 18:00
Происшествия

В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на батуте детей

Обновлено в 05:57
Политика

Канада и США призвали Китай освободить задержанных канадцев

Канада и Соединённые Штаты призвали Китай немедленно освободить двух канадских граждан.
Обновлено в 20:25
Футбол

Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ

Журнал GQ включил главного тренера «Зенита» Сергея Семака в число претендентов на звание «Открытие года» по версии издания.
Обновлено в 16:47
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Футбол

Как футболисты ЦСКА выбирали лучшего игрока чемпионата

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.
Обновлено в 19:38
Политика

Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Общество

Исследование показало, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено в 20:38
Политика

Bloomberg: Россия отказалась продать Ирану С-400

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
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Гарри Поттер
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Литературный персонаж, главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг. На одиннадцатый день рождения Гарри узнаёт, что является волшебником и ему уготовано место в школе волшебства «Хогвартс», в которой он будет практиковать магию под руководством директора Альбуса Дамблдора и других школьных профессоров.
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Джоан Роулинг
Британская писательница
Британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере. Книги о Гарри Поттере получили несколько наград и были проданы в количестве более 500 миллионов экземпляров. Они стали самой продаваемой серией книг в истории и основой для серии фильмов, ставшей третьей по кассовому сбору серией фильмов в истории. Джоан Роулинг сама утверждала сценарии фильмов, а также вошла в состав продюсеров последних двух частей.
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