Культура

Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри ПоттераKinonews.ru 16:21

Писательница Дж.К. Роулинг анонсировала выпуск четырех новых произведений, посвященных событиям и персонажам из мира Гарри Поттера. Как сообщает британское издание Mirror, в них будет уделено внимание знаниям, которые получали учащиеся школы волшебства Хогвартс.
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Роулинг выпустит новые книги по вселенной «Гарри Поттера»

Известия10:53

Роулинг написала новые рассказы по «поттериане»

Вести.Ru10:03

Джоан Роулинг написала новые рассказы о Гарри Поттере

Говорит Москва11:33

Роулинг анонсировала четыре рассказа по вселенной «Гарри Поттера»

ФАН09:25

Роулинг выпустит новые книги о вселенной Гарри Поттера

Телеканал 360°08:54

Роулинг выпустит новые рассказы по «Гарри Поттеру»

Lenta.ru08:36

Волшебный мир магии: Роулинг напишет новые книги о «Гарри Поттере»

РЕН ТВ09:25
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Общество

Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение

Военное следственное управление Следественного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено в 20:48
Космос

Космонавты забрали полотенце, провисевшее 10 лет в открытом космосе

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, провисевшее на внешней стороне МКС десять лет, трансляция идет на сайте Роскосмоса.
Обновлено вчера в 14:47
Кино

Глава Забайкальского края поприветствовал гостей кинофестиваля

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал организаторов и членов жюри одного из самых крупных культурных событий региона - VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
Обновлено в 05:50
Политика

Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Происшествия

В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Обновлено в 16:54
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено в 23:17
Политика

Хиллари Клинтон нашла новую работу

Обновлено в 20:21
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой

Если вчера в студию программы пришел бизнесмен, который уверял, что у него была сексуальная связь с пианисткой, а также заявил, что заплатил певцу 10 миллионов, чтобы тот отказался от Виталины, то сегодня пару вызвала на детектор лжи Татьяна Гудзева, которая уверяет, что беременна от Шаляпина.
Обновлено в 09:24
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено в 22:11
Транспорт

В РЖД не подтвердили подорожание билетов в плацкарте

Обновлено в 10:13
Кино

Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено в 05:35
Политика

Глава МИД Японии отметил положительные сдвиги в отношениях с Россией

Положительные сдвиги наметились в российско-японских отношениях, несмотря на то, что с последней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым прошло всего три недели, сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно в начале встречи со своим российском коллегой, которая проходит в Токио.
Обновлено в 22:23
Наука

«Главное предсказание Стивена Хокинга» удалось доказать

Ученые Израильского технического университета получили косвенное доказательство теории Стивена Хокинга о том, что черные дыры могут испускать излучение.
Обновлено в 19:18
Кино

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

Сын главы Чечни 11-летний Адам Кадыров принял участие в съемках турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".
Обновлено в 06:46
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Происшествия

В Петербурге неадекватный водитель каршеринга попал на видео

В Санкт-Петербурге остановили неадекватного водителя на автомобиле каршеринга.
Обновлено в 22:04
Авто

Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX

Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

Депутат заявила, что не любит Россию

Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 22:08
Экономика

В Госдуме придумали, как улучшить жизнь в регионах

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил зачислять в региональные бюджеты 30% от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья.
Обновлено в 21:35
Шоу-бизнес

Об уходе Дроздовой рассказал Певцов

Обновлено в 10:16
Космос

На Марсе нашли крупные залежи глины

Специалисты NASA рассказали, что марсоход Curiosity обнаружил на склонах горы Шарп в кратере Гейл огромные отложения марсианской глины, сформировавшиеся на дне древнего водоема.
Обновлено в 08:20
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено в 16:46
Здоровье

Американские врачи выходили самого маленького в мире ребёнка

Американским врачам удалось выходить новорожденного ребенка, который при рождении весил всего 245 г. Малышка по имени Saybie появилась на свет на 23-й неделе беременности в декабре минувшего года.
Обновлено в 18:06
Транспорт

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Музыка

Составлен рейтинг лучших песен всех времен

Обновлено в 12:58
Политика

Вашингтон призвал союзников отказаться от использования техники Huawei

Представитель США пообещал, что Вашингтон намерен содействовать альтернативам создания альтернативных Huawei телекоммуникационных сетей пятого поколения в США, Канаде и странах-союзниках.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие

Летчик-испытатель доложил о преимуществах Су-57

В ближайшее время должен быть заключен контракт на поставку 76 единиц Су-57 Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о новом истребителе Су-57, передает РИА Новости.
Обновлено в 23:23
Музыка

Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети»

Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты шестого сезона шоу, в котором, по итогам голосования телезрителей, победила Микелла Абрамова.
Обновлено в 20:37
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Гарри Поттер
Персонаж
Литературный персонаж, главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг. На одиннадцатый день рождения Гарри узнаёт, что является волшебником и ему уготовано место в школе волшебства «Хогвартс», в которой он будет практиковать магию под руководством директора Альбуса Дамблдора и других школьных профессоров.
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Джоан Роулинг
Британская писательница
Британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере. Книги о Гарри Поттере получили несколько наград и были проданы в количестве более 500 миллионов экземпляров. Они стали самой продаваемой серией книг в истории и основой для серии фильмов, ставшей третьей по кассовому сбору серией фильмов в истории. Джоан Роулинг сама утверждала сценарии фильмов, а также вошла в состав продюсеров последних двух частей.
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