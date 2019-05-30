Культура

Джоан Роулинг анонсировала новые книги о вселенной Гарри ПоттераРБК 19:38

Британская писательница Джоан Роулинг планирует опубликовать в электронном формате четыре короткие книги о волшебном мире «Гарри Поттера». Об этом сообщается на сайте Pottermore. Отмечается, что серия включает в себя четыре книги.
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Роулинг выпустит новые книги по вселенной «Гарри Поттера»

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Роулинг выпустит новые рассказы по «Гарри Поттеру»

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Роулинг выпустит новые книги о вселенной Гарри Поттера

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Волшебный мир магии: Роулинг напишет новые книги о «Гарри Поттере»

РЕН ТВ09:25

Джоан Роулинг написала новые рассказы о Гарри Поттере

Говорит Москва11:33
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