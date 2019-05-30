Культура
Джоан Роулинг анонсировала новые книги о вселенной Гарри ПоттераРБК 19:38
Британская писательница Джоан Роулинг планирует опубликовать в электронном формате четыре короткие книги о волшебном мире «Гарри Поттера». Об этом сообщается на сайте Pottermore. Отмечается, что серия включает в себя четыре книги.
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Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Обновлено в 10:16
Политика
Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции
Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
Обновлено в 17:26
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»
Абрамова рассказала, что мечтает стать артисткой — с этой целью она занимается танцами, вокалом и музыкой.
Обновлено в 19:44
Культура
В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали гей-сцены
Обновлено в 19:29
Космос
NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено в 01:56
Наука
Назван опасный для сердца напиток
Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.
Обновлено в 14:58
Политика
Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома
С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено в 20:12
Общество
Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено в 08:57
Кино
Вышел трейлер последнего «Рэмбо»
Официальный трейлер пятой, финальной картины серии, прямолинейно названной "Рэмбо: Последняя кровь", доступен на YouTube и дает основание полагать, что ветеран уйдет в Край вечной охоты достойно.
Обновлено в 11:30
Политика
Цукерберга не смогли снять с поста главы совета директоров Facebook
Ряд акционеров компании Facebook не смог снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров из-за недостаточного количества голосов на собрании акционеров.
Обновлено в 17:51
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено в 08:14
Экономика
Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту
Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено в 06:51
Политика
Bloomberg: Россия отказалась продать Ирану С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено в 16:46
Футбол
Как футболисты ЦСКА выбирали лучшего игрока чемпионата
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.
Обновлено в 19:38
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Политика
США введут 5%-ные пошлины на все товары из Мексики
Из-за непрекращающегося потока мигрантов США решили ввести пошлины в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено в 19:49
Происшествия
Гендиректор ППГХО задержан по подозрению в получении взятки
По данным следствия, депутат, который руководит одним из местных обществ с ограниченной ответственностью, дал взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников предприятия.
Обновлено вчера в 23:11
Кино
Открытие VIII Забайкальского кинофестиваля состоялось в Чите
В Чите стартовал VIII Забайкальский международный кинофестиваль. Об этом 30 мая с открытия мероприятия сообщил корреспондент ZAB.RU.
Обновлено в 06:40
Политика
Хиллари Клинтон решила заняться съемками фильмов
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон вместе со своей дочерью Челси собираются создать продюсерскую компанию для телевизионных проектов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 20:05
Космос
Российские космонавты взяли мазки с поверхности МКС
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
На Камчатке почтальон обвиняется в растрате 2,5 млн рублей
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении почтальона одного из отделений Почты России в Петропавловске-Камчатском по обвинению в крупной растрате, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.
Обновлено в 18:20
Политика
Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено в 15:14
Происшествия
В результате серии взрывов в иракском Киркуке погибли шесть человек
В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения.
Обновлено в 16:29
Авто
Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Политика
Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму
Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.
Обновлено в 12:08
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 08:42
Армия и оружие
Корабль ВМС США вошел в Балтийское море
Командно-штабной корабль ВМС США Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря через датский пролив Большой Бельт.
Обновлено в 15:59
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел самолет А320
В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено в 04:36