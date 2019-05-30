Культура
Джоан Роулинг анонсировала новые книги о вселенной Гарри ПоттераРБК вчера в 19:38
Британская писательница Джоан Роулинг планирует опубликовать в электронном формате четыре короткие книги о волшебном мире «Гарри Поттера». Об этом сообщается на сайте Pottermore. Отмечается, что серия включает в себя четыре книги.
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Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней.
Обновлено в 00:00
Общество
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Гаджеты
Samsung Galaxy Note10 все же сохранил физические кнопки
Да, инсайдер подтверждает, что у первого прототипа Samsung Galaxy Note10 действительно не было физических кнопок.
Обновлено в 00:53
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено вчера в 05:35
Политика
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур
Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Экономика
Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $9 тысяч
В последний раз стоимость криптовалюты превышала отметку в $9 тыс. в мае 2018 года.
Обновлено вчера в 12:08
Футбол
«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе
Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Политика
Россия предложила Японии полностью отказаться от виз, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что российская сторона предложила Японии полностью отказаться от виз.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич боится родить двойню
Анна Хилькевич, успешная актриса и мама двоих детей, признавалась, что не считает себя суеверной.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы
Обвал на рынке нефти: менее чем за сутки баррель подешевел на 7%
Zerohedge Экспорт американской нефти вырос за неделю на 395 тыс. баррелей в сутки и достиг 3,317 млн баррелей ежедневно.
Обновлено вчера в 22:54
Музыка
Дочь Алсу дала первое интервью после «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 21:52
Гаджеты
Apple готовит масштабное обновление macOS. Что в нем нового
Обновленная macOS Компания Apple уже в ближайшие дни проведет анонс новой версии своей настольной операционной системы macOS, использующейся в компьютерах линеек iMac, Mac mini и Mac Pro, а также во всех разновидностях ноутбуков MacBook.
Обновлено вчера в 05:09
Здоровье
Проект по ЗОЖ может стать россиянам не по карману, считают в Счетной палате
Участие в федеральном проекте здорового образа жизни, который входит в состав президентского нацпроекта "Демография", и, в частности, переход на здоровое питание могут оказаться не по карману многим россиянам, заявила в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 02:12
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Ректор Горного института Литвиненко увеличил долю в «Фосагро»
Ректор Горного института в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко увеличил свою долю в "Фосагро" до 20,98%, купив 1,64% акций компании, сообщает "Фосагро" в распространенном релизе.
Обновлено вчера в 15:34
Транспорт
В РЖД не подтвердили подорожание билетов в плацкарте
Обновлено вчера в 10:13
Кино
Забайкальский международный кинофестиваль открывается в Чите
Забайкальский международный кинофестиваль проводится в Чите с 2011 года.
Обновлено 29 мая в 17:30
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
Обновлено вчера в 20:24
Общество
В Кадастровой палате подвели итоги горячих линий для дачников
В рамках Всероссийской недели правовой помощи эксперты Кадастровой палаты ответили на тысячи вопросов дачников, обратившихся через горячие телефонные линии, открытые встречи, а также через интернет.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолёт экстренно сел в Волгограде
Самолёт «Победы», летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сел в Волгограде.
Обновлено в 01:42
Общество
Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:56
Политика
Главы МИД Франции и Германии провели переговоры с Зеленским
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел Германии Хайко Маас встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 30 мая, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.
Обновлено в 01:00
Общество
Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве
Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Подмосковные полицейские задержали похитителей кофе и шоколада
Сотрудники полиции в Подмосковье задержали четверых мужчин от 22 до 41 года, подозреваемых в совершении грабежей магазинов.
Обновлено в 01:56