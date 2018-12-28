Футбол

Джо Коул станет тренером в академии «Челси»
Спорт-Экспресс
14:14

Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул станет тренером в академии "синих", информирует официальный сайт лондонского клуба. 37-летний специалист приступит к работе в 2019 году.
Спорт-Экспресс14:14

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Джо Коул станет тренером в академии «Челси»

Советский спорт14:52

Джо Коул станет тренером в академии «Челси»

Спорт-Экспресс14:14

Telegraph: Джо Коул получит пост тренера в академии «Челси»

РИА Новостивчера в 15:59

СМИ: Джо Коул вернется в «Челси»

Матч ТВ06:34

Джо Коул начнёт работу тренером в академии «Челси»

Чемпионат05:55

Джо Коул будет работать тренером в академии «Челси»

Sports.ru04:57

Легенда «Челси» Джо Коул станет тренером в молодежной академии клуба

Sport24.ru13:52
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 17:13, Ашберн
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В Египте взорван туристический автобус

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Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя

Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.
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Власти Германии одобрили план строительства туннеля, соединяющего ФРГ и Данию.
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Критика президента США Дональда Трампа в отношении проекта строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря между Россией и Германией, не является основанием для остановки реализации проекта.
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Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин

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В Нью-Йорке произошёл взрыв трансформатора

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Джо Коул
Британский футболист
Бывший английский футболист, полузащитник. Известен по выступлениям за «Вест Хэм», «Челси», «Ливерпуль» и «Астон Виллу». Участник трёх чемпионатов мира и чемпионата Европы в составе сборной Англии.
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