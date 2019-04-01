Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»Известия 15:14
Фильм стал экранизацией игры Sonic the Hedgehog. Соник переносится в мир людей, чтобы с полицейским Томом Вазовским остановить безумного ученого, мечтающего захватить Землю. В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
Политика
Косачёв оценил заявления Болтона по Венесуэле
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в Facebook прокомментировал заявления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона по Венесуэле.
Обновлено в 17:10
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие
На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ
Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Общество
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Политика
RT пообщался с иностранцами — жителями ДНР
RT пообщался с иностранцами, которые живут в Донецке и собираются получить российский паспорт.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В столице Аргентины ищут взрывные устройства
Обновлено в 17:03
Политика
Обстановка у военной базы в Венесуэле, где собрались сторонники Гуаидо
Сторонники Гуаидо собираются на автотрассе перед военной базой «Ла-Карлота».
Обновлено в 11:07
Кино
Фильм «Мстители 4: Финал» стартовал в России с рекордом
Отмечается также, что лента установила еще один абсолютный рекорд - по общей сумме предварительно проданных билетов (более 305 миллионов рублей).Напомним, что "Мстители 4: Финал" стартовал в России на несколько дней позже, чем в остальных странах.
Обновлено в 13:52
Политика
Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева
Украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.
Обновлено в 07:48
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Технологии
Названы лучшие мобильные приложения для путешествий
Специалисты Роскачества назвали лучшие мобильные приложения для путешествий.
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл нарушит очередную королевскую традицию
Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит еще одну королевскую традицию и не будет после рождения ребенка выпускать товары, посвященные появлению на свет нового члена королевской семьи.
Обновлено в 11:08
Политика
Трамп пригрозил властям Кубы санкциями «самого высокого уровня»
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил властям Кубы санкциями «самого высокого уровня» в связи с ситуацией в Венесуэле.
Обновлено в 18:28
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено в 05:31
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Здоровье
Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ
Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
Гаджеты
Продажи iPhone сократились на 17%
Отмечается, что прибыль за первые три месяца 2019 года снизилась на 16% до $11,56 млрд. Выручка упала на 5% — до $58,02 млрд.
Обновлено в 17:42
Космос
На МКС возникли неполадки с системой электропитания
В NASA обнаружили проблему с системой электропитания на американском сегменте Международной космической станции.
Обновлено вчера в 15:57
Авто
Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания
Компания Land Rover продолжает испытания внедорожника Defender нового поколения в сложных климатических и погодных условиях.
Обновлено в 04:02
Политика
Антонов: США не отвечают на готовность России продлить СНВ-III
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что продление срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) находится под вопросом, Вашингтон не отвечает на готовность Москвы к его пролонгации.
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес
Екатерине Андреевой предложили стать царицей
Отправившись в Уфу на премьеру оперы Верди «Аттила», Екатерина Андреева не предполагала, с чем выйдет из Башкирского театра оперы и балета.
Обновлено в 14:30
Общество
Японский император Акихито отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.
Обновлено в 04:11
Общество
Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия
Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Хоккей
«Слован» нашел инвестора и продолжит выступать в КХЛ
"Слован" нашел финансовые средства и продолжит выступать в КХЛ, информирует sport.aktuality.sk.
Обновлено в 13:36
Политика
Путин назначил нового посла России в Белоруссии
Член Совфеда и губернатор Назначенный новым послом России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев родился в 1959 году в Ленинграде.
Обновлено в 17:43
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53