Кино

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»Известия 15:14

Фильм стал экранизацией игры Sonic the Hedgehog. Соник переносится в мир людей, чтобы с полицейским Томом Вазовским остановить безумного ученого, мечтающего захватить Землю. В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
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Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

Известия15:14

Злодей Кэрри и Gangsta’s Paradise: вышел трейлер «Соника»

News.ru09:17

Джим Керри снялся в фильме о ежике Сонике

Вести.Ru13:57

В сети появился трейлер фильма «Соник в кино»

RT на русском13:21

Вышел первый трейлер фильма про культового синего ежа «Соник в кино»

Российская газета10:05

Вышел первый трейлер фильма «Соник»

Life.ru09:55

Вышел первый трейлер «Офелии»

Газета.Ru16:32
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Политика

Косачёв оценил заявления Болтона по Венесуэле

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в Facebook прокомментировал заявления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона по Венесуэле.
Обновлено в 17:10
Футбол

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие

На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ

Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля

30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Общество

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Обновлено в 06:14
Политика

RT пообщался с иностранцами — жителями ДНР

RT пообщался с иностранцами, которые живут в Донецке и собираются получить российский паспорт.
Обновлено в 12:37
Происшествия

В столице Аргентины ищут взрывные устройства

Обновлено в 17:03
Политика

Обстановка у военной базы в Венесуэле, где собрались сторонники Гуаидо

Сторонники Гуаидо собираются на автотрассе перед военной базой «Ла-Карлота».
Обновлено в 11:07
Кино

Фильм «Мстители 4: Финал» стартовал в России с рекордом

Отмечается также, что лента установила еще один абсолютный рекорд - по общей сумме предварительно проданных билетов (более 305 миллионов рублей).Напомним, что "Мстители 4: Финал" стартовал в России на несколько дней позже, чем в остальных странах.
Обновлено в 13:52
Политика

Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева

Украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.
Обновлено в 07:48
Политика

Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Обновлено в 16:39
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Технологии

Названы лучшие мобильные приложения для путешествий

Специалисты Роскачества назвали лучшие мобильные приложения для путешествий.
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес

Меган Маркл нарушит очередную королевскую традицию

Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит еще одну королевскую традицию и не будет после рождения ребенка выпускать товары, посвященные появлению на свет нового члена королевской семьи.
Обновлено в 11:08
Политика

Трамп пригрозил властям Кубы санкциями «самого высокого уровня»

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил властям Кубы санкциями «самого высокого уровня» в связи с ситуацией в Венесуэле.
Обновлено в 18:28
Общество

Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете

Обновлено в 05:31
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона

Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Здоровье

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
Гаджеты

Продажи iPhone сократились на 17%

Отмечается, что прибыль за первые три месяца 2019 года снизилась на 16% до $11,56 млрд. Выручка упала на 5% — до $58,02 млрд.
Обновлено в 17:42
Космос

На МКС возникли неполадки с системой электропитания

В NASA обнаружили проблему с системой электропитания на американском сегменте Международной космической станции.
Обновлено вчера в 15:57
Авто

Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания

Компания Land Rover продолжает испытания внедорожника Defender нового поколения в сложных климатических и погодных условиях.
Обновлено в 04:02
Политика

Антонов: США не отвечают на готовность России продлить СНВ-III

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что продление срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) находится под вопросом, Вашингтон не отвечает на готовность Москвы к его пролонгации.
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес

Екатерине Андреевой предложили стать царицей

Отправившись в Уфу на премьеру оперы Верди «Аттила», Екатерина Андреева не предполагала, с чем выйдет из Башкирского театра оперы и балета.
Обновлено в 14:30
Общество

Японский император Акихито отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.
Обновлено в 04:11
Общество

Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия

Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Армия и оружие

Руслан Цаликов проинспектировал положение военных на Курилах

Обновлено в 17:59
Хоккей

«Слован» нашел инвестора и продолжит выступать в КХЛ

"Слован" нашел финансовые средства и продолжит выступать в КХЛ, информирует sport.aktuality.sk.
Обновлено в 13:36
Политика

Путин назначил нового посла России в Белоруссии

Член Совфеда и губернатор Назначенный новым послом России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев родился в 1959 году в Ленинграде.
Обновлено в 17:43
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
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Джим Керри
Канадо-американский актер
Канадско-американский актёр, комик, сценарист и продюсер. Наиболее известен по фильмам «Маска», «Бэтмен навсегда», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Эйс Вентура: Когда зовёт природа», «Тупой и ещё тупее», «Лжец, лжец», «Брюс Всемогущий», «Шоу Трумана», «Человек на луне», «Вечное сияние чистого разума». Один из самых высокооплачиваемых комиков США. Первая главная роль - Марк Кендалл в фильме «Однажды укушенный». Талант Керри высоко оценён критикой: он обладатель двух и номинант на шесть «Золотых глобусов», номинант на премию BAFTA, а также обладатель ряда других премий. При этом в СМИ много раз отмечалось, что Керри ни разу за свою карьеру не выдвигался на «Оскар».
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Соник
Персонаж
Главный персонаж серии видеоигр Sonic the Hedgehog от компании Sega, а также созданных на её основе комиксов и мультфильмов. Соник - синий антропоморфный ёж, созданный художником Наото Осимой, программистом Юдзи Накой и дизайнером Хирокадзу Ясухарой.
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