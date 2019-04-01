Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»Известия 15:14
Фильм стал экранизацией игры Sonic the Hedgehog. Соник переносится в мир людей, чтобы с полицейским Томом Вазовским остановить безумного ученого, мечтающего захватить Землю. В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:26, Ашберн
Общество
Новый император взошёл на престол в Японии
Обновлено в 11:19
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Политика
Киев воспротивился выдаче российских паспортов жителям Донбасса
В среду, 24 апреля, Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:24
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Политика
Более 20 человек пострадали в ходе протестов в столице Венесуэлы
По меньшей мере 26 человек пострадали в результате столкновений демонстрантов с сотрудниками Нацгвардии на акциях протеста в столице Венесуэлы.
Обновлено в 14:34
Театры
Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Виктора Сухорукова
В столичном Театре имени Моссовета отменены ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова.
Обновлено в 15:15
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено в 13:55
Интернет
Цукерберг показал новый дизайн Facebook
Основатель Facebook Марк Цукерберг на конференции разработчиков F8 представил новый дизайн социальной сети.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
Антонов рассказал об опасности концепции победы в ядерной войне
Посол России в США Анатолий Антонов считает, что рассуждения о победе в ядерной войне пугают его.
Обновлено в 16:41
Авто
Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed
Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Россия и Турция начали консультации по истребителям пятого поколения
Россия и Турция начали консультации по авиационной технике, включая тематику истребителей пятого поколения, заявил 30 апреля журналистам замглавы «Рособоронэкспорта» Сергей Ладыгин на выставке военной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле.
Обновлено в 11:00
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Футбол
Тренер «Ливерпуля» назвал лучшего футболиста в мире
Обновлено в 16:06
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Здоровье
Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание
Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
Политика
Зеленский снова извинился перед Кадыровым
Обновлено в 13:09
Политика
Косачев раскритиковал заявления Болтона по Венесуэле
Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявления помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтон относительно ситуации на фоне попытки государственного переворота в Венесуэле.
Обновлено в 16:06
Спорт
WADA получило более 2 тыс. образцов из московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило допинг-пробы из московской лаборатории, говорится в сообщении на сайте WADA.
Обновлено в 16:03
Политика
Минск отклонил предложение Литвы по БелАЭС
Белоруссия отклонила предложение литовского премьер-министра Саулюса Сквернялиса, который призвал превратить строящуюся в Островце БелАЭС в электростанцию, работающую на газе, говорится в ответе белорусского премьера Сергея Румаса.
Обновлено в 10:16
Наука
У певчих птиц нашли лишнюю хромосому в половых клетках
Впервые лишнюю хромосому в половых клетках певчей птицы — зебровой амадины (Taeniopygia guttata) — ученые обнаружили более 20 лет назад.
Обновлено в 06:50
Наука
Увеличение миндалевидного тела связали с ПТСР
По словам одного из авторов Минсьона Хуана (Mingxiong Huang), предыдущие исследования посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) демонстрировали снижение объема миндалевидного тела у людей, переносящих его.
Обновлено в 06:15
Единоборства
Нурмагомедов может завершить карьеру после трех боев в UFC
Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его сын проведет в организации еще три боя, после чего с высокой долей вероятности завершит карьеру.
Обновлено в 16:21
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия
Напавшего на школу в Башкирии подростка отправили на лечение
Суд решил отправить на год в психиатрическую больницу подростка, напавшего с ножом на учеников и преподавателя школы №1 в Стерлитамаке в апреле 2018 года.
Обновлено в 08:24
Политика
Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием
Обновлено в 14:32
Футбол
Власти Дагестана отказались помогать «Анжи»
На сегодняшний день клуб просит у правительства 650 миллионов рублей. Вместе с тем «Анжи» — частный клуб, он абсолютно коммерческий.
Обновлено в 09:21
Общество
В Чечне состоялся самый массовый в России конный поход
В Чечне зафиксировали рекорд России по количеству участников в конном походе - более 1200 всадников.
Обновлено в 11:02