Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»Известия 15:14

Фильм стал экранизацией игры Sonic the Hedgehog. Соник переносится в мир людей, чтобы с полицейским Томом Вазовским остановить безумного ученого, мечтающего захватить Землю. В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

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