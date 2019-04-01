Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»Известия 15:14
Фильм стал экранизацией игры Sonic the Hedgehog. Соник переносится в мир людей, чтобы с полицейским Томом Вазовским остановить безумного ученого, мечтающего захватить Землю. В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Экономика
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Обновлено в 12:40
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Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
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Политика
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Обновлено в 07:21
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Обновлено в 09:54
Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд по кассовым сборам
Только за два выходных дня кассовый сбор фантастического блокбастера составил 1,2 миллиарда долларов.
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Политика
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Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Стрельба на улицах Каракаса, есть пострадавшие
Число пострадавших в столкновениях в Венесуэле выросло с 19 до 26 человек.
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Политика
МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспорт
Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 09:51
Интернет
Цукерберг показал новый дизайн Facebook
Обновлено в 14:33
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Футбол
СМИ: Немецкий клуб хочет арендовать Смолова у «Локомотива»
Обновлено в 15:11
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Экономика
В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
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Уже после съемок передачи Ксения поделилась со своими подписчиками, что в студии ей стало плохо.
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30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II первой приехала в дом принца Гарри и Меган Маркл
Меган Маркл и принц Гарри не скрывают, что переезд из Кенсингтонского дворца в новую резиденцию Фрогмор-хаус позволил им вести спокойную жизнь вдали от глаз фанатов и камер фотографов.
Обновлено в 12:02
Гаджеты
Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Футбол
СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире
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Старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с радио Sputnik оценил отречение императора Акихито от престола.
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Театры
Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Виктора Сухорукова
В столичном Театре имени Моссовета отменены ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова.
Обновлено в 15:15
Авто
Кросс-купе Volkswagen Teramont X выйдет на рынок в конце мая
Как стало известно, кросс-купе Volkswagen Teramont X выйдет на рынок в конце мая.
Обновлено в 14:46
Происшествия
В центре Москвы загорелось административное здание
В центре столицы загорелось административное здание.
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