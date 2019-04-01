Кино

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»Известия 15:14

Фильм стал экранизацией игры Sonic the Hedgehog. Соник переносится в мир людей, чтобы с полицейским Томом Вазовским остановить безумного ученого, мечтающего захватить Землю. В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
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Лучшие трейлеры недели по версии «Газеты.Ru»

Газета.Ru14:07

Джим Керри снялся в фильме о ежике Сонике

Вести.Ru13:57

В сети появился трейлер фильма «Соник в кино»

RT на русском13:21

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

Известия15:14

Вышел первый трейлер фильма про культового синего ежа «Соник в кино»

Российская газета10:05

Вышел первый трейлер фильма «Соник»

Life.ru09:55

Злодей Кэрри и Gangsta’s Paradise: вышел трейлер «Соника»

News.ru09:17
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Экономика

Россия уступила только Китаю по числу эмигрировавших миллионеров

Год назад показатель был почти в 2,5 раза меньше — авторы исследования оценивали его в 3000 человек и ставили Россию на шестое место в списке стран по оттоку миллионеров (после Китая, Индии, Турции, Великобритании и Франции).
Обновлено в 11:19
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Культура

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Политика

Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины

Обновлено в 12:24
Общество

Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Обновлено в 13:31
Политика

Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота

Власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, захотевших сменить власть в стране, сообщил во вторник министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.
Обновлено в 07:21
Общество

Проверяющие итоги шоу «Голос. Дети» пройдут детектор лжи

Как отмечает РБК, после проведения экспертизы все ее участники пройдут полиграфическое тестирование.
Обновлено в 00:06
Происшествия

В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Кино

Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд по кассовым сборам

Только за два выходных дня кассовый сбор фантастического блокбастера составил 1,2 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 02:52
Политика

Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии

Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Стрельба на улицах Каракаса, есть пострадавшие

Число пострадавших в столкновениях в Венесуэле выросло с 19 до 26 человек.
Обновлено в 15:20
Политика

МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспорт

Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 09:51
Интернет

Цукерберг показал новый дизайн Facebook

Обновлено в 14:33
Происшествия

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Обновлено в 06:14
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Футбол

СМИ: Немецкий клуб хочет арендовать Смолова у «Локомотива»

Обновлено в 15:11
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Экономика

В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес

Вдове Дмитрия Марьянова стало плохо после встречи с Ириной Лобачевой

Уже после съемок передачи Ксения поделилась со своими подписчиками, что в студии ей стало плохо.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля

30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II первой приехала в дом принца Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри не скрывают, что переезд из Кенсингтонского дворца в новую резиденцию Фрогмор-хаус позволил им вести спокойную жизнь вдали от глаз фанатов и камер фотографов.
Обновлено в 12:02
Гаджеты

Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен

Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Футбол

СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль.
Обновлено в 15:43
Футбол

Акинфеев поделился мнением о вратарях сборной России

Экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев поделился мнением о вратарях национальной команды.
Обновлено в 15:32
Общество

Эксперт оценил отречение императора Японии Акихито от престола

Старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с радио Sputnik оценил отречение императора Акихито от престола.
Обновлено в 14:48
Общество

В Петербурге выставили на продажу панно со станции «Проспект Славы»

Обновлено в 07:23
Театры

Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Виктора Сухорукова

В столичном Театре имени Моссовета отменены ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова.
Обновлено в 15:15
Авто

Кросс-купе Volkswagen Teramont X выйдет на рынок в конце мая

Как стало известно, кросс-купе Volkswagen Teramont X выйдет на рынок в конце мая.
Обновлено в 14:46
Происшествия

В центре Москвы загорелось административное здание

В центре столицы загорелось административное здание.
Обновлено в 10:01
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Джим Керри
Канадо-американский актер
Канадско-американский актёр, комик, сценарист и продюсер. Наиболее известен по фильмам «Маска», «Бэтмен навсегда», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Эйс Вентура: Когда зовёт природа», «Тупой и ещё тупее», «Лжец, лжец», «Брюс Всемогущий», «Шоу Трумана», «Человек на луне», «Вечное сияние чистого разума». Один из самых высокооплачиваемых комиков США. Первая главная роль - Марк Кендалл в фильме «Однажды укушенный». Талант Керри высоко оценён критикой: он обладатель двух и номинант на шесть «Золотых глобусов», номинант на премию BAFTA, а также обладатель ряда других премий. При этом в СМИ много раз отмечалось, что Керри ни разу за свою карьеру не выдвигался на «Оскар».
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Соник
Персонаж
Главный персонаж серии видеоигр Sonic the Hedgehog от компании Sega, а также созданных на её основе комиксов и мультфильмов. Соник - синий антропоморфный ёж, созданный художником Наото Осимой, программистом Юдзи Накой и дизайнером Хирокадзу Ясухарой.
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