Футбол
Джикия вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»Матч ТВ 09:17
Защитник «Спартака» Георгий Джикия возобновил тренировки в общей группе московской команды. Накануне он работал индивидуально и восстанавливал силы после выступления за сборную России.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:08, Ашберн
Политика
КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве
В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пожаловалась на спонтанность Гарика Харламова
Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на спонтанность своего супруга Гарика Харламова в сети Instagram.
Обновлено в 09:56
Футбол
«Бавария» может приобрести Хаверца
Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может продолжить карьеру в «Баварии».
Обновлено в 09:02
Происшествия
В офис московского «Яблока» пришла полиция
Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.
Обновлено в 09:48
Происшествия
ФСБ проводит обыски у крымских татар
Оперативники ФСБ проводят новые обыски у крымских татар.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Австрия задержала подозреваемого в теракте на немецкой железной дороге
В Вене антитеррористическое подразделение Cobra задержало подозреваемого в попытке совершения теракта на железной дороге в Германии в октябре прошлого года, сообщает газета Kronen Zeitung.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Югре грейдер засыпал снегом ребенка
Обновлено в 07:52
Политика
Посла в Литве не пустили на заседание суда над россиянами
Российских дипломатов, включая посла, и журналистов не допустили к заседанию суда по делу о событиях в Вильнюсе 1991 года.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко
Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:37
Авто
Ford объявил об уходе с российского рынка легковых автомобилей
Обновлено в 08:06
Общество
Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке
Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Политика
Кемеровская область официально получила второе название
Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Гаджеты
Huawei представила смартфоны Huawei P30 и P30 Pro
Huawei добавила четырехмодульную камеру в P30 Pro — 40-мегапиксельная основная камера с 1/1,7-дюймовым сенсором Huawei SuperSpectrum и объективом f/1.6, 20-мегапиксельная сверхширокоугольная дополнительная камера f/2,2 объективом, 8-мегапиксельный телеобъектив с объективом f/2,4 и TOF-камера.
Обновлено вчера в 09:49
Общество
Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей
Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку в США
В США самолёт Boeing 737 MAX был вынужден экстренно возвратиться в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем, сообщает CNN.
Обновлено в 04:03
Технологии
Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников
Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии.
Обновлено в 02:31
Гаджеты
Названа цена нового 5-дюймового iPhone mini
Обновлено в 06:35
Общество
Австралиец случайно дважды выиграл в лотерею по 16 миллионов долларов
Мужчина из австралийского Мельбурна дважды стал обладателем крупного лотерейного выигрыша в размере 23 миллионов австралийских долларов (более 16,2 миллиона долларов США), про второй билет c выигрышными номерами австралиец забыл, сообщает газета Age.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Новый фигурант появился в деле полковника Захарченко
Обновлено в 08:06
Политика
Россия ответила на обвинения в военном вмешательстве в Венесуэле
«Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года», — приводит RT заявление представителя МИД РФ.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн
"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Избивших DJ Smash накажут на 11 миллионов
Суд в Перми определил размер компенсации, которую должны выплатить избившие DJ Smash (Андрея Ширмана) экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его приятель Сергей Ванкевич, передает РИА "Новости"
Обновлено в 07:20
Технологии
Минкомсвязь разработала концепцию развития интернета вещей в России
Концепцию развития интернета вещей (IoT) в России планирует одобрить Минкомсвязь РФ.
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Мексиканская Interjet захотела отказаться от SSJ100
Обновлено в 08:33
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы.
Обновлено в 05:55