Джикия вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»Матч ТВ 09:17

Защитник «Спартака» Георгий Джикия возобновил тренировки в общей группе московской команды. Накануне он работал индивидуально и восстанавливал силы после выступления за сборную России.

Джикия вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

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