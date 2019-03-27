Футбол

Джикия вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»Матч ТВ 09:17

Ахмат — Спартак
30 марта
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия возобновил тренировки в общей группе московской команды. Накануне он работал индивидуально и восстанавливал силы после выступления за сборную России.
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