Футбол
Джикия вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»Матч ТВ 09:17
Защитник «Спартака» Георгий Джикия возобновил тренировки в общей группе московской команды. Накануне он работал индивидуально и восстанавливал силы после выступления за сборную России.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
Политика
Трамп заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы
Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.
Обновлено в 12:29
Политика
За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин
Отмечается, что за Абызова заступились председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс и бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович.
Обновлено в 12:31
Футбол
Италия забила шесть безответных мячей Лихтенштейну в отборе Евро-2020
Сборная Италии по футболу разгромила Лихтенштейн в матче второго тура квалификации Евро-2020.
Обновлено вчера в 17:39
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».
Обновлено в 03:43
Культура
Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн»
Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».
Обновлено в 07:28
Гаджеты
В России выпустили кнопочный телефон-слайдер за 2500 рублей
Телефон выпускается в двух цветах корпуса - синем и черном. Стоит девайс 2490 рублей, пишет «Российская газета».
Обновлено в 12:33
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Футбол
В Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020
Обновлено в 04:15
Происшествия
Уволены устроившие драку в Элисте полицейские
Из МВД уволили четырех полицейских, участвовавших в массовой драке между правоохранителями в Элисте, сообщила официальный представитель ведомства России Ирина Волк.
Обновлено в 12:42
Экономика
Минтруд предложил уменьшить размер пенсий
В настоящее время период выплаты накопительной пенсии рассчитывается на основе данных Росстата о смертности мужчин (старше 60 лет) и женщин (старше 55 лет) за предыдущий год.
Обновлено в 08:46
Экономика
Ford выплатит около $200 млн работникам и поставщикам в России
Компания Ford в связи с закрытием ряда заводов в России выплатит около $200 млн своим работникам и поставщикам.
Обновлено в 12:15
Политика
МИД назвал манипуляцией приговор маршалу Язову в Литве
«Попытки властей подтасовать очевидные факты при помощи судебных манипуляций лишь отражают деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России», — заявили в МИД.
Обновлено в 12:55
Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
Общество
Врачи роддома в Башкирии рассмеялись над отчетом о своих зарплатах
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта
Говоря о массовом спорте, Путин отдельно остановился на развитии детского спорта.
Обновлено в 12:00
Экономика
Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»
Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено в 08:23
Космос
ЕКА начало прием заявок на участие в программе марсианского «радио»
Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило о начале акции, в рамках которой земляне смогут отправить свою аудиозапись в память платформы проекта ExoMars, который отправится к Марсу в 2020 году, причем один из приборов будет транслировать запись на Землю.
Обновлено в 08:20
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Обновлено в 12:32
Общество
Медведев пообещал Беглову помочь с запуском соцобъектов Петербурга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минфину изыскать источники для выделения средств Санкт-Петербургу, чтобы обеспечить функционирование социальных объектов при вводе нового жилья, на что, по словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, нужно более 10,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 09:53
Спорт
Бутырская высказалась об отношениях Медведевой и Тутберидзе
Обновлено в 09:52
Происшествия
Под Петербургом потеряли варана с сушками
Рядом с ящерицей лежала кожаная куртка и еда: сушки и печенье.
Обновлено в 08:42
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Общество
Аналитики назвали профессии, характерные для разных знаков зодиака
Астрологи утверждают, что у определенного знака есть характеристики, подходящие под ту или иную профессию, а портал «Superjob» рассортировал 25 миллионов резюме и составил список характерных для знаков зодиака профессий.
Обновлено в 03:49
Хоккей
Два стартовых матча финала Восточной конференции пройдут при аншлаге
Напомним, матчи финала Восточной конференции между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» пройдут 29 и 31 марта в Балашихе, 2 и 4 апреля в Уфе.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов
Бывший военнослужащий украинской армии Юрий Аушев передал спецслужбам самопровозглашенной ДНР секретные документы ВСУ, сообщил журналистам представитель МГБ республики Михаил Попов.
Обновлено в 05:45
Кино
Умер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви»
Наибольшую популярность Мгалоблишвили принесла роль графа Калиостро в фильме режиссера Марка Захарова «Формула любви».
Обновлено в 01:51