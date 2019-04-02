Футбол

Джикия стал лучшим игроком «Спартака» в мартеSports.ru 11:19

Защитник «Спартака» Георгий Джикия признан болельщиками клуба лучшим игроком марта. 25-летний футболист сборной России набрал 48% голосов, опередив левого защитника Айртона и хавбека Романа Зобнина. В марте Джикия провел за клуб 5 матчей, забил 1 гол и заработал 2 желтых карточки.
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Джикия признан лучшим игроком «Спартака» в марте

Sport24.ru11:32

Джикия признан лучшим игроком «Спартака» в марте

Спорт-Экспресс10:16

Джикия признан лучшим игроком «Спартака» в марте

Матч ТВ10:51

Джикия признан лучшим игроком «Спартака» в марте

Soccer.ru10:45

Джикия признан лучшим футболистом «Спартака» в марте по версии болельщиков

РИА Новости10:26

Джикия признан лучшим игроком «Спартака» в марте

Чемпионат10:52

Джикия стал лучшим игроком «Спартака» в марте

Sports.ru11:19
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