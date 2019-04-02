Футбол
Джикия стал лучшим игроком «Спартака» в мартеSports.ru 11:19
Защитник «Спартака» Георгий Джикия признан болельщиками клуба лучшим игроком марта. 25-летний футболист сборной России набрал 48% голосов, опередив левого защитника Айртона и хавбека Романа Зобнина. В марте Джикия провел за клуб 5 матчей, забил 1 гол и заработал 2 желтых карточки.
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