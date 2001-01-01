Футбол

Джикия считает Кипр гораздо более серьезным соперником, чем Сан-МариноСпорт-Экспресс вчера в 21:16

Россия — Кипр
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
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Ранее российская команда обыграла Сан-Марино (9:0).
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Джикия считает Кипр гораздо более серьезным соперником, чем Сан-Марино

Спорт-Экспрессвчера в 21:16
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