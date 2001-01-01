Футбол
Джикия рассказал, что ему запрещено делать на поле при КононовеСпорт-Экспресс вчера в 21:25
Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" охарактеризовал философию игры команды. Также он признался, что ему нельзя делать на поле при главном тренер Олеге Кононове .
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Политика
Песков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы
Президент России Владимир Путин не направил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем Победы, которое он традиционно направляет лидерам стран СНГ, потому что тот пока официально не вступил в должность.
Обновлено в 05:49
Общество
Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя
Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
Суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.
Обновлено в 07:59
Хоккей
«Сент-Луис» вышел в полуфинал плей-офф НХЛ
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся седьмой матч полуфинальной серии Западной конференции между «Сент-Луисом» и «Далласом».
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 08:00
Культура
Скончался композитор Евгений Крылатов
В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Певец Макс Барских попал в аварию в США
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Общество
Прокуратура требует наказать учителя за непристойные фото
Прокуратура установила, что учитель русского языка и литературы разместил в интернете фото непристойного содержания, в том числе обнаженные тела, изображены факты насилия, жесткости, применения оружия, а также комментарии с использованием ненормативной лексики.
Обновлено в 07:23
Общество
Стариков ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова опубликовала в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung статью, в которой обвинила лидера Советского государства Иосифа Сталина в массовых смертях, которыми сопровождалась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 04:32
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Обновлено в 06:19
ЖКХ
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации
Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Футбол
КДК РФС оштрафовал ЦСКА за протест против внедрения FAN ID
Болельщики ЦСКА на домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги, который прошел 5 мая и завершился вничью – 2:2, протестовали против введения системы FAN ID в чемпионате России.
Обновлено в 06:42
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.
Обновлено вчера в 17:41
Армия и оружие
Украинские войска обстреляли блокпост КПП «Горловка»
Подразделения ВСУ обстреляли нулевой блокпост КПП «Горловка». Об этом сегодня сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Обновлено в 07:29
Политика
В аэропорту Киева задержали гражданина России
Гражданина России, который не смог указать цели своей поездки на Украину, не пропустили в страну пограничники в аэропорту "Жуляны" (Киев), сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Обновлено в 06:46
Авто
Volkswagen начал прием предзаказов на электрохэтчбек ID.3
Обновлено в 08:09
Кино
HBO удалил появившийся в «Игре престолов» стакан из Starbucks
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие
Путин назначил нового главкома ВМФ и двух командующих флотами
Адмирал Николай Евменов, ранее командовавший Северным флотом, назначен главнокомандующим Военно-морским флотом России.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Организатору убийства Анны Политковской отказали в УДО
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Софья Каштанова показала трехмесячному сыну озеро Балакар
Обновлено в 08:43
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Общество
В Совфеде предложили разделять длинные праздничные выходные в России
"С другой стороны, в России есть определенные культурные традиции, и в соответствии с ними майские праздники, как впрочем и зимние, - это святое", - отметил законодатель.
Обновлено в 06:15
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
В курганском селе объявили эвакуацию из-за пожара
Жителей села Иковка в Кетовском районе Курганской области начали эвакуировать в связи с действующими в районе природными пожарами.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Адвокат Фролова сделал заявление о дочери Началовой
Бывший возлюбленный Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов не требовал никаких денег и имущества с наследников покойной, в частности, с ее 12-летней дочери Веры.
Обновлено в 04:20
Хоккей
Ковальчук назначен капитаном сборной России на ЧМ-2019
Чемпионат мира по хоккею пройдет в период с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Первый матч россияне проведут 10 числа против Норвегии.
Обновлено в 08:22
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT ситуацию с оставшимися украинскими МиГ-29 на полуострове.
Обновлено в 05:02