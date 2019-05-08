Футбол

Джикия признан лучшим игроком апреля в «Спартаке»ProstoProSport 14:17

Защитник «Спартака» Георгий Джикия признан лучшим игроком команды по итогам апреля. 25-летний игрок сборной России набрал 41% голосов и обошел полузащитника Романа Зобника (15%) и левого защитника Айртона (9%). Джикия за 4 сыгранных в апреле матча получил одну желтую карточку.
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Джикия — лучший игрок «Спартака» в апреле

Sport24.ru13:38

Джикия – лучший игрок «Спартака» в апреле

Sports.ru12:48

Джикия признан лучшим игроком апреля в «Спартаке» по версии болельщиков

Спорт-Экспресс14:00

Болельщики «Спартака» признали Джикию лучшим игроком апреля

Матч ТВ12:46

Джикия — лучший игрок «Спартака» в апреле

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Джикия назвал лучших игроков РПЛ

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Защитник «Спартака» назвал лучших игроков РПЛ

Газета.Ru00:49
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