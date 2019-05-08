Футбол
Джикия признан лучшим игроком апреля в «Спартаке»ProstoProSport 14:17
Защитник «Спартака» Георгий Джикия признан лучшим игроком команды по итогам апреля. 25-летний игрок сборной России набрал 41% голосов и обошел полузащитника Романа Зобника (15%) и левого защитника Айртона (9%). Джикия за 4 сыгранных в апреле матча получил одну желтую карточку.
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