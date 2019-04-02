Футбол

Джикия признан лучшим игроком «Спартака» в мартеСпорт-Экспресс вчера в 10:16

Болельщики "Спартака" признали защитника Георгия Джикию лучшим игроком команды в марте, сообщает официальный сайт красно-белых. 25-летний спортсмен набрал 48 процентов голосов и опередил защитника Айртона, а также хавбека Романа Зобнина.
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Джикия признан лучшим игроком «Спартака» в марте

Sport24.ruвчера в 11:32

Джикия признан лучшим игроком «Спартака» в марте

Чемпионатвчера в 10:52

Джикия признан лучшим игроком «Спартака» в марте

Спорт-Экспрессвчера в 10:16

Джикия признан лучшим игроком «Спартака» в марте

Sportbox.RUвчера в 10:51

Джикия признан лучшим игроком «Спартака» в марте

Soccer.ruвчера в 10:45

Джикия признан лучшим футболистом «Спартака» в марте по версии болельщиков

РИА Новостивчера в 10:26

Джикия признан лучшим игроком «Спартака» в марте

Матч ТВвчера в 10:51
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