Футбол
Джикия признан лучшим игроком «Спартака» в мартеСпорт-Экспресс вчера в 10:16
Болельщики "Спартака" признали защитника Георгия Джикию лучшим игроком команды в марте, сообщает официальный сайт красно-белых. 25-летний спортсмен набрал 48 процентов голосов и опередил защитника Айртона, а также хавбека Романа Зобнина.
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Происшествия
Серийный убийца приговорен в Москве к пожизненному заключению
Обновлено вчера в 14:39
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»
Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве
Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Обновлено вчера в 18:54
Экономика
В Перми Дмитрий Медведев посетил технопарк и встретился с бизнесменами
Председатель правительства России Дмитрий Медведев провёл встречу с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
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Обновлено вчера в 16:30
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Опрос показал, как в мире оценивают эффективность санкций
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Обновлено вчера в 22:53
Политика
Трамп надеется на улучшение отношений с Россией
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что надеется на нормализацию отношений между США и Россией.
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия
Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде
Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.
Обновлено вчера в 21:54
Гаджеты
Операционная система «Эльбрус» стала доступна для скачивания
Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу
Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено вчера в 18:59
Футбол
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Обновлено вчера в 20:32
Космос
Астрономы убедились, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу
Квазары принадлежат к более широкому классу астрономических объектов под названием активные ядра галактик.
Обновлено вчера в 05:29
Шоу-бизнес
Кристина Асмус поделилась фото с папой и рассказала о детстве
В подписи актриса рассказала о ярких моментах детства, которые ей подарил папа.
Обновлено вчера в 13:52
Гаджеты
Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro выходят в России
Обновлено вчера в 15:35
Авто
Путин откроет завод Mercedes‑Benz в Подмосковье 3 апреля
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Тимошенко отказалась поддерживать Зеленского во втором туре выборов
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия
Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга
По предварительным данным, мощность взрывного устройства, сработавшего в Петербургской военной академии имени Можайского, составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено вчера в 12:21
Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено вчера в 16:08
Общество
Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»
Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия
Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
Обновлено вчера в 02:47
Политика
FT: ЕС собирается предложить Мэй длительную отсрочку брексита
ЕС собирается предложить премьер-министру Великобритании Терезе Мэй длительную отсрочку даты брексита с соблюдением Лондоном строгих условий.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Пожар произошел в детском лагере под Хабаровском
Пожар на площади 600 кв. м произошел на территории детского оздоровительного лагеря «Океан», который расположен рядом с селом Воронежское-1 недалеко от Хабаровска.
Обновлено вчера в 20:52
Авто
Volkswagen показал большой электрокроссовер на первом тизере
Volkswagen показал большой электрокроссовер, который получил название ID.
Обновлено вчера в 09:57
Гаджеты
Мобильный телефон отмечает день рождения
Обновлено в 00:00
Авто
«АвтоВАЗ» запустил серийное производство экономичного Lada Largus
Сегодня, 2 апреля, состоялся торжественный старт производства Largus CNG.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Президент Алжира подал в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено вчера в 15:32
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Футбол
Матч за Суперкубок России по футболу пройдет 6 июля
Как сообщается в официальном Твиттере Российской премьер-лиги, игра состоится 6 июля. Место проведения матча пока не определено.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
Власти Венесуэлы решили продолжить судебный процесс против Гуаидо
Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило продолжение судебного процесса против лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Обновлено вчера в 20:41