Футбол
Джикия признан болельщиками лучшим футболистом «Спартака» в июлеРИА Новости 07:30
Защитник Георгий Джикия признан лучшим футболистом московского "Спартака" в июле по версии болельщиков команды, сообщается на официальном сайте "красно-белых". Как отмечается в сообщении, футболист сборной России одержал победу по итогам опроса, получив 37% голосов.
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Политика
Россия предлагала США посмотреть на ракету 9М729 для спасения ДРСМД
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что российская сторона предлагала США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:16
Экономика
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.
Обновлено в 07:29
Авто
«Ижмаш-Авто» показал забытый Иж-27171 «Охотник»
Пикап Иж-27171 «Охотник» производили в опытно-промышленном производстве «Иж-Авто».
Обновлено в 04:12
Общество
Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей
18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».
Обновлено в 06:13
Финансы
Минфин США признал Китай валютным манипулятором
Соединенные Штаты признали КНР страной, манипулирующей валютой, и будут работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года, говорится в заявлении минфина США.
Обновлено вчера в 18:27
Футбол
«ПСЖ» предложил нескольким клубам арендовать Неймара
Нападающий "ПСЖ" Неймар может покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Sport.es.
Обновлено в 08:22
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Коломойский назвал способ вернуть Донбасс
По словам Коломойского, Донбасс вновь войдет в состав Украины в ближайшие пять лет, а Крым — чуть позже.
Обновлено в 08:06
Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Пожар на военном складе под Ачинском полностью ликвидировали
Напомним, пожар и последующая детонация боеприпасов на военном складе под Ачинском произошли накануне вечером.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:17
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Политика
Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме
Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Глава Пентагона назвал неприемлемой военную операцию Турции в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер заявил о неприемлемости любой военной операции Турции на севере Сирии.
Обновлено в 05:22
Экономика
Акции «Уралкалия» выросли почти на 17%
Акции «Уралкалия» на Московской бирже по состоянию на 10:13 выросли на 16,83%, до 117,28 руб. за бумагу.
Обновлено в 03:31
Космос
Первый космонавт из ОАЭ угостит экипаж МКС национальными блюдами
Обновлено вчера в 08:03
Технологии
Пользователи 5G не хотят возвращаться к 4G
Многие новые пользователи 5G заявляют, что высокая скорость передачи данных буквально покорила их, поэтому они уже не смогут вернуться в сети 4G.
Обновлено вчера в 11:20
Общество
В Петербурге дали квартиру семье, в которой родилась четверня
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил ключи от трехкомнатной квартиры чете Морозовых.
Обновлено в 06:26
Футбол
Александр Егоров: «В ворота „Спартака“ нужно было назначать пенальти»
Безбородов удалил Понсе и не назначил пенальти в спартаковские ворота – По матчу "Спартак" – "Динамо".
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
В Донбассе погибли четверо украинских военных
Обновлено в 06:40
Экономика
В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России
В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Две чемпионки мира по кикбоксингу утонули в Крыму
Действующая и бывшая чемпионки по мира по кикбоксингу утонули в Севастополе во время купания в шторм.
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия
Детский омбудсмен Ингушетии стала представителем избитой девочки Аиши
Обновлено вчера в 15:53
Армия и оружие
Поврежденный F-22 заметили в Сирии
Комментируя снимок F-22 Raptor, один пользователь заметил, что у истребителя повреждено стелс-покрытие в носовой части, перед куполом.
Обновлено в 06:59
Политика
Путин в Сочи встретится с президентом Абхазии и посетит центр «Сириус»
Обновлено вчера в 17:01
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировку сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать блокировку сайтов, которые сочтет нарушающими закон.
Обновлено в 01:38
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день
В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Суд в Москве отпустил под домашний арест майора ФСБ по делу о разбое
Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного ранее по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, сообщила РИА Новости секретарь судья Валерия Гудзенко.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Ленобласти похитили директора детского сада
Полиция Всеволожского района проверяет информацию о том, что в поселке Янино мужчина похитил свою бывшую сожительницу.
Обновлено в 04:41