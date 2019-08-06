Футбол

Джикия признан болельщиками лучшим футболистом «Спартака» в июлеРИА Новости 07:30

Защитник Георгий Джикия признан лучшим футболистом московского "Спартака" в июле по версии болельщиков команды, сообщается на официальном сайте "красно-белых". Как отмечается в сообщении, футболист сборной России одержал победу по итогам опроса, получив 37% голосов.
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Джикия — лучший игрок «Спартака» в июле

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Джикия признан лучшим футболистом «Спартака» в июле

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Джикия - лучший игрок «Спартака» в июле

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