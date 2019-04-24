Футбол

Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»RT на русском 05:09

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия исполнил необычный трюк на клубном стадионе «Открытие Арена». Как сообщает пресс-служба клуба, Джикия пробил по воротам с крыши стадиона, при этом ему удалось выполнить такой трюк не с первой попытки.
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Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»

RT на русском05:09

Джикия забил гол с крыши стадиона

Soccer.ru03:12

Защитник «Спартака» Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона

Sport24.ru04:45

Джикия на спор поразил ворота с крыши «Открытие Арены»

Sportbox.RU04:01

Джикия на спор поразил ворота с крыши «Открытие Арены»

Матч ТВ04:01

Джикия забил гол с крыши «Открытие Арены»

Евро-футбол.ру03:30

Защитник «Спартака» Джикия забил мяч в ворота с крыши стадиона

Газета.Ru05:07
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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