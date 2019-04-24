Футбол

Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»RT на русском 05:09

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия исполнил необычный трюк на клубном стадионе «Открытие Арена». Как сообщает пресс-служба клуба, Джикия пробил по воротам с крыши стадиона, при этом ему удалось выполнить такой трюк не с первой попытки.
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Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»

RT на русском05:09

Джикия забил гол с крыши «Открытие Арены»

Евро-футбол.ру03:30

Защитник «Спартака» Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона

Sport24.ru04:45

Джикия на спор поразил ворота с крыши «Открытие Арены»

Матч ТВ04:01

Джикия на спор поразил ворота с крыши «Открытие Арены»

Sportbox.RU04:01

Защитник «Спартака» Джикия забил мяч в ворота с крыши стадиона

Газета.Ru05:07

Джикия забил гол с крыши стадиона

Soccer.ru03:12
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Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
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Общество

Театральный квартал появится в Москве

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Мартин Эдегор Амстердамский Аякс после вчерашней встречи с Витессом (4:2) хочет возобновить переговоры с мадридским Реалом о возможном приобретении полузащитника Мартина Эдегора.
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков в интервью YouTube-каналу LOOKYANOV рассказал, что таких специалистов, как румынский экс-главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, он до этого не встречал.
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В начале апреля Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 06:04
Футбол

Врачи «Зенита» требуют углубленного осмотра Кокорина

"Зенит" рекомендовал предоставить футболисту возможность ежедневно проводить занятия в зале и бассейне, а также разрешить более углубленное исследование с помощью МРТ для определения точного состояния тканей коленного сустава.
Обновлено в 11:19
Футбол

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива»

Тренерский штаб «Ростова» во главе с Валерием Карпиным назвал стартовый состав команды на матч 25-го тура РПЛ против «Локомотива».
Обновлено в 10:45
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
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Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому

23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено вчера в 20:43
Технологии

«Яндекс.Такси» представило систему контроля усталости водителя

Обновлено в 10:45
Происшествия

По делу Арашуковых арестовали генерала СК

Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
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В России разработали уникальный комплекс для защиты от торпед

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Игры

Ubisoft сделала бесплатные выходные для The Crew 2

Руководство французской компании Ubisoft, которая специализируется на выпуске игр, приняло решение освежить память игроков The Crew 2, сделав анонс так называемых «бесплатных выходных».
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Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Спорт

Скончался олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

Обновлено в 09:39
Авто

Tesla модернизировала электрокары Model S и Model X

Компания Tesla Motors представила модернизированные электрокары Model S и Model X. В частности, лифтбек и кроссовер получили усовершенствованную силовую установку, позволившую увеличить запас хода.
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Экономика

Boeing отчитался о сокращении прибыли в I квартале

За последние полгода разбились два лайнера Boeing 737 Max – в Индонезии в октябре 2018 г. и в Эфиопии в начале марта.
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Футбол

Экс-президент «Барселоны» оправдан по делу об отмывании денег

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель оправдан по делу об отмывании денег после почти двухлетнего досудебного содержания под стражей.
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Стало известно, почему ломаются складные смартфоны Samsung Galaxy Fold

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Хоккей

«Сан-Хосе» отыгрался с 0:3 и вырвал победу у «Вегаса» в седьмом матче

«Сан-Хосе» «горел» 0:3 в седьмом матче четвертьфинала конференции против «Вегаса» на своей площадке к середине третьего периода, но сотворил фантастический камбэк и через четыре минуты уже вёл в счёте.
Обновлено в 02:20
Экономика

Россияне стремятся продать дачи из-за нового налога

Аналитики связывают эту тенденцию с тем фактом, что за недвижимость в будущем необходимо будет платить налог, поэтому большинство владельцев стремятся не регистрировать ее по новым правилам, а просто продать.
Обновлено вчера в 09:45
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Тимати посвятил клип погибшему в автокатастрофе другу Ратмиру Шишкову

24 апреля музыканту, участнику проекта «Фабрика звезд-4» Ратмиру Шишкову исполнился бы 31 год. Он был близким другом рэпера Тимати.
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Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» закончил испытания

Концерн "Росэнергоатом" завершил комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке "Академик Ломоносов".
Обновлено в 03:27
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Российский футболист, защитник и капитан московского «Спартака», защитник сборной России.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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