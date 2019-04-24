Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»RT на русском 05:09

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия исполнил необычный трюк на клубном стадионе «Открытие Арена». Как сообщает пресс-служба клуба, Джикия пробил по воротам с крыши стадиона, при этом ему удалось выполнить такой трюк не с первой попытки.

Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»

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