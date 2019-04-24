Футбол

Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»RT на русском 05:09

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия исполнил необычный трюк на клубном стадионе «Открытие Арена». Как сообщает пресс-служба клуба, Джикия пробил по воротам с крыши стадиона, при этом ему удалось выполнить такой трюк не с первой попытки.
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Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»

RT на русском05:09

Джикия забил гол с крыши стадиона

Soccer.ru03:12

Защитник «Спартака» Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона

Sport24.ru04:45

Джикия на спор поразил ворота с крыши «Открытие Арены»

Sportbox.RU04:01

Джикия на спор поразил ворота с крыши «Открытие Арены»

Матч ТВ04:01

Джикия забил гол с крыши «Открытие Арены»

Евро-футбол.ру03:30

Защитник «Спартака» Джикия забил мяч в ворота с крыши стадиона

Газета.Ru05:07
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Вычислены двое причастных к убийству Героя России Пешкова сирийцев

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Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
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Россияне стремятся продать дачи из-за нового налога

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Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
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