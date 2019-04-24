Футбол

Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»RT на русском 05:09

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия исполнил необычный трюк на клубном стадионе «Открытие Арена». Как сообщает пресс-служба клуба, Джикия пробил по воротам с крыши стадиона, при этом ему удалось выполнить такой трюк не с первой попытки.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»

RT на русском05:09

Джикия на спор поразил ворота с крыши «Открытие Арены»

Матч ТВ04:01

Защитник «Спартака» Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона

Sport24.ru04:45

Джикия на спор поразил ворота с крыши «Открытие Арены»

Sportbox.RU04:01

Защитник «Спартака» Джикия забил мяч в ворота с крыши стадиона

Газета.Ru05:07

Джикия забил гол с крыши «Открытие Арены»

Евро-футбол.ру03:30

Джикия забил гол с крыши стадиона

Soccer.ru03:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Хоккей

«Сан-Хосе» отыгрался с 0:3 и вырвал победу у «Вегаса» в седьмом матче

«Сан-Хосе» «горел» 0:3 в седьмом матче четвертьфинала конференции против «Вегаса» на своей площадке к середине третьего периода, но сотворил фантастический камбэк и через четыре минуты уже вёл в счёте.
Обновлено в 02:20
Политика

За что прокуратура Китая арестовала экс-главу Интерпола

Китайская прокуратура арестовала бывшего главу Интерпола, а также экс-замминистра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэя.
Обновлено в 07:01
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

Выпившая мать приставила нож к горлу дочери посреди улицы в Клину

Обновлено в 04:36
Политика

Максакова не считает бывшего мужа причастным к убийству Вороненкова

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что ее бывший муж Владимир Тюрин не причастен к убийству.
Обновлено вчера в 22:43
Футбол

Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО

Обновлено в 06:06
Наука

Найден способ распознать рак легких до появления первых симптомов

Сотрудники Бостонского университета нашли способ определить онкологию легких еще до начальных симптомов, чтобы предотвратить развитие болезни.
Обновлено в 05:08
Футбол

Суперкубок Испании на шесть лет переезжает в Саудовскую Аравию

Федерация футбола Испании настаивает на проведении Суперкубка страны в Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 17:42
Политика

МИД РФ: Киев уходит от предметного обсуждения провокации в Чёрном море

Киев уходит от предметного обсуждения инцидента в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, об этом говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 05:28
Политика

Память жертв геноцида армян почтут во Владимире

Обновлено в 01:27
Политика

В Кремле объяснили преждевременность поздравлений Путиным Зеленского

Обновлено 22 апреля в 08:04
Здоровье

Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху

В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.
Обновлено в 01:58
Общество

Оштрафованный за оскорбление власти Картыжев обратится в ЕСПЧ

Картыжева оштрафовали на 30 тыс после появления на его странице в соцсети «Вконтакте» двух постов, где упоминается фамилия Путина.
Обновлено в 04:55
Технологии

В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок

Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Политика

Ким Чен Ына накормят икрой, пельменями и борщом во Владивостоке

Обновлено в 05:55
Политика

Зеленский начал воплощать в жизнь сценарий сериала «Слуга народа»

Обновлено в 07:07
Кино

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе

Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
Энергетика

Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникам

Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.
Обновлено в 06:26
Общество

Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Обновлено в 04:59
Общество

Промышленный памятник конструктивизма в Петербурге продают на Avito

В Санкт-Петербурге выставлено на продажу здание канатного цеха с водонапорной башней, построенное в стиле конструктивизма в 1929—1930 годах по проекту архитектора Якова Чернихова.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

Камиль Самигуллин объяснил, что значит «халяль lifestyle»

Самигуллин вспомнил слова президента РТ Рустама Минниханова о том, что халяль должен быть как образ жизни — «халяль lifestyle».
Обновлено в 05:25
Происшествия

Более 10 тысяч домашних животных погибли в пожарах в Забайкалье

По данным ведомства на 24 апреля, в огне погибли 9990 овец, 1277 голов крупного рогатого скота, 489 лошадей, 118 свиней и 1868 домашних птиц.
Обновлено в 03:08
Наука

Ученые: у современных людей стала вырастать кость древних предков

Обновлено вчера в 15:01
Политика

Песков прокомментировал письмо Зеленскому по делу Вышинского

Нужно подождать и услышать заявления или увидеть действия, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя письмо журналистов Зеленскому с просьбой освободить Вышинского.
Обновлено в 06:27
Происшествия

На Обводном «КамАЗ» насмерть сбил девушку на самокате

Обновлено в 06:59
Спорт

Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

Чемпион Олимпийских игр — 2000 в составе сборной России по гандболу Сергей Погорелов скончался в возрасте 44 лет.
Обновлено в 06:13
Происшествия

МВД заплатит 4 млн рублей за инспектора, который насиловал детей

Обновлено в 07:17
Общество

В Японии принят закон о выплатах жертвам стерилизации

Закон о выплате компенсаций вместе разработали и приняли правящая и оппозиционная партии Японии.
Обновлено в 01:57
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Георгий Тамазович Джикия
Российский футболист
Российский футболист, защитник и капитан московского «Спартака», защитник сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное