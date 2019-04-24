Футбол
Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»RT на русском 05:09
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия исполнил необычный трюк на клубном стадионе «Открытие Арена». Как сообщает пресс-служба клуба, Джикия пробил по воротам с крыши стадиона, при этом ему удалось выполнить такой трюк не с первой попытки.
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«Сан-Хосе» отыгрался с 0:3 и вырвал победу у «Вегаса» в седьмом матче
«Сан-Хосе» «горел» 0:3 в седьмом матче четвертьфинала конференции против «Вегаса» на своей площадке к середине третьего периода, но сотворил фантастический камбэк и через четыре минуты уже вёл в счёте.
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За что прокуратура Китая арестовала экс-главу Интерпола
Китайская прокуратура арестовала бывшего главу Интерпола, а также экс-замминистра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэя.
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Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
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Обновлено в 05:28
Политика
Память жертв геноцида армян почтут во Владимире
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Оштрафованный за оскорбление власти Картыжев обратится в ЕСПЧ
Картыжева оштрафовали на 30 тыс после появления на его странице в соцсети «Вконтакте» двух постов, где упоминается фамилия Путина.
Обновлено в 04:55
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В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
Энергетика
Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникам
Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.
Обновлено в 06:26
Общество
Промышленный памятник конструктивизма в Петербурге продают на Avito
В Санкт-Петербурге выставлено на продажу здание канатного цеха с водонапорной башней, построенное в стиле конструктивизма в 1929—1930 годах по проекту архитектора Якова Чернихова.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Камиль Самигуллин объяснил, что значит «халяль lifestyle»
Самигуллин вспомнил слова президента РТ Рустама Минниханова о том, что халяль должен быть как образ жизни — «халяль lifestyle».
Обновлено в 05:25
Происшествия
Более 10 тысяч домашних животных погибли в пожарах в Забайкалье
По данным ведомства на 24 апреля, в огне погибли 9990 овец, 1277 голов крупного рогатого скота, 489 лошадей, 118 свиней и 1868 домашних птиц.
Обновлено в 03:08
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Ученые: у современных людей стала вырастать кость древних предков
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На Обводном «КамАЗ» насмерть сбил девушку на самокате
Обновлено в 06:59
Спорт
Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
Чемпион Олимпийских игр — 2000 в составе сборной России по гандболу Сергей Погорелов скончался в возрасте 44 лет.
Обновлено в 06:13
Общество
В Японии принят закон о выплатах жертвам стерилизации
Закон о выплате компенсаций вместе разработали и приняли правящая и оппозиционная партии Японии.
Обновлено в 01:57
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00