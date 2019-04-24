Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»RT на русском 05:09

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия исполнил необычный трюк на клубном стадионе «Открытие Арена». Как сообщает пресс-служба клуба, Джикия пробил по воротам с крыши стадиона, при этом ему удалось выполнить такой трюк не с первой попытки.

Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»

Экономика Кипр не просил Россию о досрочном погашении кредита Кипр не обращался к России по поводу досрочного погашения взятого им кредита, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

Общество Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Авто Чистая прибыль Hyundai выросла в I квартале почти на треть Южнокорейский автогигант Hyundai Motor обнародовал сегодня данные, согласно которым его чистая прибыль по итогам I квартала 2019 года подскочила на 30% и достигла 953,8 млрд вон с 731,6 млрд вон годом ранее.

Космос Китай задумал отправить человека на Луну в ближайшие 10 лет «Китай планирует построить исследовательскую станцию на южном полюсе Луны и осуществить пилотируемую лунную миссию в течение 10 лет», — цитирует РИА «Новости» главу Национального космического управления Китая Чжана Кэцзяня.

Религия Чистый четверг 2019 — подготовка к Пасхе, приметы и традиции Великого четверга Чистый четверг 25 апреля 2019 года: подготовка к Пасхе В Чистый четверг символическое значение имеет всё, связанное с мытьем, уборкой, водой и купанием.

Общество В Минприроды предложили запретить держать дома волков, лис и питонов Отмечается, что в список таких животных вошли крокодилы, тарантулы, питоны длиннее 4 м, каймановые черепахи с размером панциря свыше 30 см, обыкновенные лисицы, трехкоготные мягкотелые черепахи, сервалы.

Энергетика Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.

Политика Максакова в суде опровергла версию о роли ФСБ в убийстве Вороненкова Версию причастности ФСБ к убийству в центре Киева 23 марта 2017 г. бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова опровергла его вдова Мария Максакова, сообщает Страна.ua.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

Экономика «Галактика» расширяет производство в Ленинградской области 24 апреля на заводе «Галактика» в Ленинградской области будет открыта новая фасовочно-упаковочная линия, которая позволит значительно увеличить объем производства молочной продукции на заводе, выпускаемой под собственными брендами ООО «Галактика» и под брендом Valio.

Общество Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.

Гаджеты Глобальные вендоры умных колонок откроют российский рынок Вендоры откроют новые рынки для роста своего бизнеса.

Экономика ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.

Здоровье Минздрав заявил о двукратном снижении потребления алкоголя в России Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.

Происшествия Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.

Хоккей Хоккеисты Гусев и Зайцев вызваны в сборную России на чемпионат мира Федерация хоккея России (ФХР) вызвала в сборную России для участия в чемпионате мира-2019 нападающего Никиту Гусева и защитников Никиту Зайцева и Игоря Ожиганова.

Политика В Армении проходят мероприятия по случаю Дня памяти жертв геноцида Памятные мероприятия проходят в Ереване и других городах республики по случаю 104-й годовщины геноцида армянского народа в Османской империи — величайшего преступления в начале ХХ века, сообщают национальные информагентства Армении.

Авто Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за дефекта в тормозной системе.

Спорт Авербух высказался о соперничестве Загитовой и Медведевой Российский хореограф Илья Авербух прокомментировал соперничество олимпийской чемпионки Алина Загитовой и серебряного призера Игр Евгении Медведевой, передает UTV.

Музыка Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!" Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вместе со своей супругой Екатериной снялся в новом клипе группы "Руки Вверх!", сообщает "Советский спорт".

Энергетика У Зеленского призвали требовать от МВФ снизить цены на газ Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обратился к правительству и "Нафтогазу" с призывом провести переговоры с МВФ относительно цен на газ.

Шоу-бизнес Ольга Бузова поздравила Ксению Собчак с возвращением на «Дом-2» Российская певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она позирует вместе со светской львицей Ксенией Собчак.