Футбол

Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»RT на русском 05:09

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия исполнил необычный трюк на клубном стадионе «Открытие Арена». Как сообщает пресс-служба клуба, Джикия пробил по воротам с крыши стадиона, при этом ему удалось выполнить такой трюк не с первой попытки.
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Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»

RT на русском05:09

Защитник «Спартака» Джикия забил мяч в ворота с крыши стадиона

Газета.Ru05:07

Джикия забил гол с крыши «Открытие Арены»

Евро-футбол.ру03:30

Джикия на спор поразил ворота с крыши «Открытие Арены»

Матч ТВ04:01

Джикия на спор поразил ворота с крыши «Открытие Арены»

Sportbox.RU04:01

Защитник «Спартака» Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона

Sport24.ru04:45

Джикия забил гол с крыши стадиона

Soccer.ru03:12
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Версию причастности ФСБ к убийству в центре Киева 23 марта 2017 г. бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова опровергла его вдова Мария Максакова, сообщает Страна.ua.
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Экономика

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24 апреля на заводе «Галактика» в Ленинградской области будет открыта новая фасовочно-упаковочная линия, которая позволит значительно увеличить объем производства молочной продукции на заводе, выпускаемой под собственными брендами ООО «Галактика» и под брендом Valio.
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Гаджеты

Глобальные вендоры умных колонок откроют российский рынок

Вендоры откроют новые рынки для роста своего бизнеса.
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия

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Экономика

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Обновлено в 04:54
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Хоккей

Хоккеисты Гусев и Зайцев вызваны в сборную России на чемпионат мира

Федерация хоккея России (ФХР) вызвала в сборную России для участия в чемпионате мира-2019 нападающего Никиту Гусева и защитников Никиту Зайцева и Игоря Ожиганова.
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Россияне стали массово продавать свои дачи

Обновлено вчера в 03:17
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В Армении проходят мероприятия по случаю Дня памяти жертв геноцида

Памятные мероприятия проходят в Ереване и других городах республики по случаю 104-й годовщины геноцида армянского народа в Османской империи — величайшего преступления в начале ХХ века, сообщают национальные информагентства Армении.
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Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России

Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
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Авербух высказался о соперничестве Загитовой и Медведевой

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Обновлено в 04:52
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В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция

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Новый Mercedes GLE для России отложен до осени

Продажи внедорожника Mercedes-Benz GLE-Class в России откладываются до осени. Об этом сообщает пресс-служба компании без уведомления причин.
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