Футбол
Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»RT на русском 05:09
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия исполнил необычный трюк на клубном стадионе «Открытие Арена». Как сообщает пресс-служба клуба, Джикия пробил по воротам с крыши стадиона, при этом ему удалось выполнить такой трюк не с первой попытки.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
Экономика
Кипр не просил Россию о досрочном погашении кредита
Кипр не обращался к России по поводу досрочного погашения взятого им кредита, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 05:21
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Авто
Чистая прибыль Hyundai выросла в I квартале почти на треть
Южнокорейский автогигант Hyundai Motor обнародовал сегодня данные, согласно которым его чистая прибыль по итогам I квартала 2019 года подскочила на 30% и достигла 953,8 млрд вон с 731,6 млрд вон годом ранее.
Обновлено в 04:57
Политика
Ким Чен Ын прибыл во Владивосток
Обновлено в 04:05
Космос
Китай задумал отправить человека на Луну в ближайшие 10 лет
«Китай планирует построить исследовательскую станцию на южном полюсе Луны и осуществить пилотируемую лунную миссию в течение 10 лет», — цитирует РИА «Новости» главу Национального космического управления Китая Чжана Кэцзяня.
Обновлено в 04:07
Религия
Чистый четверг 2019 — подготовка к Пасхе, приметы и традиции Великого четверга
Чистый четверг 25 апреля 2019 года: подготовка к Пасхе В Чистый четверг символическое значение имеет всё, связанное с мытьем, уборкой, водой и купанием.
Обновлено вчера в 19:36
Общество
В Минприроды предложили запретить держать дома волков, лис и питонов
Отмечается, что в список таких животных вошли крокодилы, тарантулы, питоны длиннее 4 м, каймановые черепахи с размером панциря свыше 30 см, обыкновенные лисицы, трехкоготные мягкотелые черепахи, сервалы.
Обновлено в 05:53
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Максакова в суде опровергла версию о роли ФСБ в убийстве Вороненкова
Версию причастности ФСБ к убийству в центре Киева 23 марта 2017 г. бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова опровергла его вдова Мария Максакова, сообщает Страна.ua.
Обновлено вчера в 18:47
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено вчера в 04:13
Экономика
«Галактика» расширяет производство в Ленинградской области
24 апреля на заводе «Галактика» в Ленинградской области будет открыта новая фасовочно-упаковочная линия, которая позволит значительно увеличить объем производства молочной продукции на заводе, выпускаемой под собственными брендами ООО «Галактика» и под брендом Valio.
Обновлено в 03:00
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
Гаджеты
Глобальные вендоры умных колонок откроют российский рынок
Вендоры откроют новые рынки для роста своего бизнеса.
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Обновлено в 03:52
Экономика
ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга
Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.
Обновлено в 00:02
Здоровье
Минздрав заявил о двукратном снижении потребления алкоголя в России
Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Зайцев вызваны в сборную России на чемпионат мира
Федерация хоккея России (ФХР) вызвала в сборную России для участия в чемпионате мира-2019 нападающего Никиту Гусева и защитников Никиту Зайцева и Игоря Ожиганова.
Обновлено в 03:19
Экономика
Россияне стали массово продавать свои дачи
Обновлено вчера в 03:17
Политика
В Армении проходят мероприятия по случаю Дня памяти жертв геноцида
Памятные мероприятия проходят в Ереване и других городах республики по случаю 104-й годовщины геноцида армянского народа в Османской империи — величайшего преступления в начале ХХ века, сообщают национальные информагентства Армении.
Обновлено в 04:25
Авто
Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России
Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Спорт
Авербух высказался о соперничестве Загитовой и Медведевой
Российский хореограф Илья Авербух прокомментировал соперничество олимпийской чемпионки Алина Загитовой и серебряного призера Игр Евгении Медведевой, передает UTV.
Обновлено в 05:33
Музыка
Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!"
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вместе со своей супругой Екатериной снялся в новом клипе группы "Руки Вверх!", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция
Обновлено вчера в 15:57
Энергетика
У Зеленского призвали требовать от МВФ снизить цены на газ
Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обратился к правительству и "Нафтогазу" с призывом провести переговоры с МВФ относительно цен на газ.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поздравила Ксению Собчак с возвращением на «Дом-2»
Российская певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она позирует вместе со светской львицей Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Музыка
Сергей Лазарев рассказал о номере для Евровидения
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Прибывший во Владивосток поезд Ким Чен Ына протерли на ходу
Обновлено в 04:22
Авто
Новый Mercedes GLE для России отложен до осени
Продажи внедорожника Mercedes-Benz GLE-Class в России откладываются до осени. Об этом сообщает пресс-служба компании без уведомления причин.
Обновлено в 05:54