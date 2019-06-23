Футбол

Джикия получил «Золотого гладиатора» от болельщиков «Спартака»Спорт-Экспресс 14:01

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия стал обладателем почетного приза - "Золотого гладиатора": болельщики на форуме красно-белых признали его лучшим игроком команды в прошедшем сезоне. Джикия в прошлом сезоне провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.
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