Футбол
Джикия получил «Золотого гладиатора» от болельщиков «Спартака»Спорт-Экспресс 14:01
Защитник "Спартака" Георгий Джикия стал обладателем почетного приза - "Золотого гладиатора": болельщики на форуме красно-белых признали его лучшим игроком команды в прошедшем сезоне. Джикия в прошлом сезоне провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:22, Вашингтон
Политика
Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
Обновлено в 12:59
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Общество
В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел
Обновлено в 10:23
Здоровье
В Крыму врачи смогут защищаться от неадекватов с помощью спецсредств
Олефиренко заявил, что у каждого медика, который выезжает на вызов, будет с собой "как минимум, баллончик и шокер".
Обновлено в 13:54
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Происшествия
На Урале драка завершилась смертью и беспорядками
В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено в 14:05
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Гаджеты
Как это возможно. Почему смартфоны могут иметь эффективную площадь дисплея более 100%
Недавно Ice Universe сообщил, что в ближайшее время нас ждут смартфоны, эффективная площадь дисплеев которых превысит 100%.
Обновлено в 02:32
Единоборства
Валуев рассказал о лечении опухоли в мозгу
Обновлено вчера в 06:40
Футбол
Аргентина сыграет с Катаром на Кубке Америки
В Порту-Алегри состоится матч группы B, в котором Аргентина сойдется с Катаром. Аргентинцам нужна только победа для выхода в плей-офф.
Обновлено в 00:00
Политика
Кудрин сообщил, что «придрейфовал» к Глазьеву
Ранее Алексей Кудрин заявил, что падение уровня жизни в стране и стремительное увеличение числа бедных может привести к «социальному взрыву».
Обновлено в 09:40
Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС
На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
Обновлено в 13:32
Политика
У парламента в Тбилиси вновь начались протесты
Перед зданием парламента в Тбилиси возобновилась акция протеста, пишет в воскресенье, 23 июня, «РИА Новости».
Обновлено в 14:13
Футбол
«Спартак» ведет переговоры о переходе вратаря «Ромы»
За основную команды "Ромы" 20-летний голкипер не провел ни одного матча.
Обновлено в 12:41
Авто
На аукционе продадут один из трех кемперов Porsche
В городе Монтерей, Калифорния, на аукционе Mecum планируется продажа одного из трёх когда-либо выпущенных экземпляров фургона Porsche Tempo Mikafa Sport Camper 1955 года выпуска Эксклюзивный кемпер Porsche весьма похож на старинный автобус компании Volkswagen.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс истосковалась по сексу
Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
Обновлено в 10:03
Политика
Власти Грузии опровергли планируемый штурм телеканала «Рустави 2»
Ранее о планах властей со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил директор «Рустави 2». По его информации, штурм редакции должен произойти ночью.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины
Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Обновлено в 14:08
Политика
Грузия начала искать замену российским туристам
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками
Девушка получила травмы, попав под колеса микроавтобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по региону.
Обновлено в 14:01
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Авто
Новый Triumph Rocket 3 TFC раскупили при старте продаж
Должно быть выпущено около 750 Triumph Rocket 3 TFC, каждый из которых в компании оценивают в $29 000 (примерно 1 831 400 рублей по текущему курсу).
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Рассекречены документы об обороне Брестской крепости
Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.
Обновлено вчера в 01:43
Футбол
В антироссийском демарше в Грузии участвовали два игрока из РФ
Как сообщает РИА "Новости", футбольные майки с лозунгами против "агрессии России" надели футболисты тбилисского "Локомотива", кутаисского "Торпедо" и клуба "Рустави".
Обновлено в 09:19
Общество
Электрик с Урала разбогател на продажах советских БАДов в США
Уральский программист Андрей Коновалов, в прошлом работавший электриком на комбинате в Челябинской области, начал продавать в США мумие.
Обновлено в 05:55