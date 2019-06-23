Футбол
Джикия получил награду «Золотой гладиатор»Чемпионат вчера в 14:25
Защитник «Спартака» Георгий Джикия получил награду «Золотой гладиатор». 25-летний футболист выиграл голосование за звание лучшего игрока команды сезона-2018/19 по версии пользователей сайта Spartakforum.ru.
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Георгий Джикия — о награде «Золотой гладиатор»: «Безумно приятно получить такой подарок»
Sportbox.RUвчера в 16:47
Болельщики «Спартака» признали Джикию лучшим игроком команды в прошедшем сезоне
Бомбардир.рувчера в 14:50
Болельщики «Спартака» вручили Джикии «Золотого гладиатора» как лучшему игроку сезона-2018/19
Sport24.ruвчера в 13:57
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