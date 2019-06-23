Футбол
Джикия получил «Золотого гладиатора» от болельщиков «Спартака»Спорт-Экспресс 14:01
Защитник "Спартака" Георгий Джикия стал обладателем почетного приза - "Золотого гладиатора": болельщики на форуме красно-белых признали его лучшим игроком команды в прошедшем сезоне. Джикия в прошлом сезоне провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:49, Вашингтон
Футбол
Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола после VAR
Камерунские спортсменки обвинили ФИФА в расизме и даже не хотели выходить на второй тайм.
Обновлено в 13:43
Происшествия
В Киеве прошел «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества завершился в Киеве.
Обновлено в 04:05
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
ВКС России получили два новейших вертолёта Ми-28НМ
Воздушно-космические силы РФ получили два новейших вертолёта Ми-28НМ «Ночной охотник».
Обновлено в 13:13
Единоборства
Валуев рассказал о своей борьбе с опухолью мозга
ИА «Ореанда-Новости» Николай Валуев, чемпион мира по боксу 2005–2009 годов, а ныне депутат Государственной думы, рассказал журналистам о своей борьбе с тяжёлым онкологическим заболеванием – опухолью головного мозга.
Обновлено вчера в 04:16
Политика
Грузия начала искать замену российским туристам
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Политика
«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам
В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
Обновлено в 05:28
Политика
На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу
На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, передает канал "Россия 24".
Обновлено в 15:15
Происшествия
Российская певица погибла на Волге
В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Космос
Жители Канзас-Сити приняли воздушные шары за светящиеся НЛО
Обновлено в 12:10
Политика
В Совфеде не исключили новых ограничительных мер в отношении Грузии
Россия может пойти на новые ограничительные меры в отношении Грузии, если Тбилиси позволит себе дискриминационные шаги в отношении русскоязычных, заявил журналистам член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Обновлено в 13:59
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено в 11:45
Футбол
Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом.
Обновлено в 14:00
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Футбол
Дубли Рауля и Морьентеса принесли легендам «Реала» победу над легендами «Челси»
В составе победителей забивали Рауль (дубль), Фернандо Морьентес (дубль) и Кристиан Карамбе.
Обновлено в 15:13
Наука
В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара
В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Франции.
Обновлено в 10:52
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Игры
Bethesda не мешает создателю игры, основанной на популярном моде для Skyrim
Ник Пирс, создатель The Forgotten City Сейчас Пирс во главе небольшой инди-студии Modern Storyteller воссоздаёт мод с нуля на движке Unreal Engine.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины
Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни
Девятнадцатилетняя девушка погибла в Вологодской области, спасая тонущего на озере ребенка, сообщило региональное СУ СК.
Обновлено в 14:23
Происшествия
Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию
Обновлено вчера в 10:09
Музыка
Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате
Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено в 03:23
Общество
В Петербурге проходит праздник выпускников «Алые паруса». Трансляция
В Санкт-Петербурге проходит праздник для выпускников «Алые паруса». Главным его символом стал бриг «Россия» под ярко-красными парусами.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Зарезали и утопили: найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика
В Киеве найдено тело 9-летнего мальчика. Ребенок считался пропавшим с 22 июня.
Обновлено в 14:21
Происшествия
У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских
Обновлено в 15:11
Теннис
Маррей выиграл титул на первом турнире после возвращения
После турнира в Лондоне Маррей сыграет на Уимблдоне.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Полиция в Колпино выясняет обстоятельства падения ребёнка из окна
Обстоятельства падения из окна двухлетнего ребёнка выясняют сотрудники полиции Колпинского района Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:12