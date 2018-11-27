Футбол

Джикия поддержал травмированного Зобнина
RT на русском
12:42

Спартак — Крылья Советов
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 25 ноября
Москва, Стадион «Спартак»
9′
Евгений Башкиров
19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Зе Луиш
46′
50′
Сергей Корниленко
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
56′
Софьян Ханни
59′
Лоренсо Мельгарехо
60′
63′
Сергей Корниленко
Александр Соболев
Зе Луиш
Роман Зобнин
72′
74′
Павел Яковлев
Йоан Мойо
83′
Рамиль Шейдаев
Роман Зобнин
Ивелин Попов
84′
Луис Адриано
88′
Луис Адриано
90′
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказал слова поддержки своему травмированному одноклубнику, хавбеку Роману Зобнину.
RT на русском12:42

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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 14:07, Ашберн
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