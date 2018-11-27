Футбол

Джикия обратился к перенесшему операцию Зобнину
Матч ТВ
10:30

Спартак — Крылья Советов
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 25 ноября
Москва, Стадион «Спартак»
9′
Евгений Башкиров
19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Зе Луиш
46′
50′
Сергей Корниленко
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
56′
Софьян Ханни
59′
Лоренсо Мельгарехо
60′
63′
Сергей Корниленко
Александр Соболев
Зе Луиш
Роман Зобнин
72′
74′
Павел Яковлев
Йоан Мойо
83′
Рамиль Шейдаев
Роман Зобнин
Ивелин Попов
84′
Луис Адриано
88′
Луис Адриано
90′
Выздоравливай! — написал Джикия в Instagram. Напомним, что Зобнин получил повреждение в концовке матча 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». На восстановление после операции ему потребуется около месяца.
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