Футбол

Джикия поддержал травмированного Зобнина
RT на русском
12:42

Спартак — Крылья Советов
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 25 ноября
Москва, Стадион «Спартак»
9′
Евгений Башкиров
19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Зе Луиш
46′
50′
Сергей Корниленко
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
56′
Софьян Ханни
59′
Лоренсо Мельгарехо
60′
63′
Сергей Корниленко
Александр Соболев
Зе Луиш
Роман Зобнин
72′
74′
Павел Яковлев
Йоан Мойо
83′
Рамиль Шейдаев
Роман Зобнин
Ивелин Попов
84′
Луис Адриано
88′
Луис Адриано
90′
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказал слова поддержки своему травмированному одноклубнику, хавбеку Роману Зобнину.
RT на русском12:42

Подробнее о событии

Джикия поддержал травмированного Зобнина

RT на русском12:42

Джикия поддержал травмированного Зобнина

Евро-футбол.ру11:06

Джикия — Зобнину: ждём тебя, боец!

Чемпионат10:44

Джикия обратился к перенесшему операцию Зобнину

Sportbox.RU10:30

Джикия обратился к перенесшему операцию Зобнину

Матч ТВ10:30

"Ждем тебя, боец!" Джикия поддержал Зобнина

Спорт-Экспресс10:21

Джикия пожелал выздоровления Зобнину

РИА Новости10:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 12:52, Ашберн
Футбол

ЦСКА и «Виктория» назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Обновлено в 12:44
Футбол

Ответный матч финала Кубка Либертадорес перенесли за пределы Аргентины

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между клубами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» из Буэнос-Айреса пройдет за пределами Аргентины, сообщает пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
Обновлено в 12:33
Футбол

Сёмин: Просили РФС перенести матч, но нам не пошли навстречу

Сёмин заявил, что команда играет в очень тяжёлом графике, поэтому просила перенести один из матчей на резервный день, но в РФС отказались идти навстречу.
Обновлено в 11:36
Футбол

Матч «Енисей» – «Ахмат» пройдет на Центральном стадионе

Руководство РПЛ постановило, что матч 16-го тура Чемпионата России должен пройти 1 декабря в 14 часов по московскому времени на Центральном стадионе.
Обновлено в 10:26
Футбол

Тренер «Челси» назвал газон на «Уэмбли» картофельным полем

Экс-голкипер «Челси», а ныне член тренерского штаба команды Карло Кудичини раскритиковал состояние газона на «Уэмбли», где свои домашние матчи проводит «Тоттенхэм», пока строится новый стадион «шпор».
Обновлено в 12:44
Футбол

Главный тренер «Краснодара» Мусаев стал отцом

У главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева родился сын.
Обновлено в 12:35
Футбол

Футболисты «Спартака» провели акцию в поддержку Глушакова

Обновлено в 12:21
Футбол

Бывший защитник «Арсенала» возглавил клуб четвертого дивизиона Англии

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл впервые в карьере стал главным тренером.
Обновлено в 11:06
Футбол

Нападающий «Зенита» Дриусси признан лучшим игроком 15-го тура РПЛ

Обновлено в 12:26
Футбол

Эквадорский защитник «Краснодара» рассказал, как изучал русский язык

Эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес дал интервью клубной пресс-службе, в котором подробно рассказал об изучении русского языка.
Обновлено в 12:12
Футбол

Бускетс: «Думаю, я всю карьеру проведу в „Барселоне“»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, на днях проведший свой 500-й матч за сине-гранатовых, заявил, что планирует выступать за каталонский клуб до конца карьеры.
Обновлено в 12:47
Футбол

«Милан»: Бонавентура выбыл на 8-9 месяцев

Обновлено в 12:47
Футбол

«Анжи» заключил контракт с 17-летним воспитанником «ПСЖ»

«Анжи» подписал контракт с грузинским нападающим Николозом Кутателадзе, сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 10:39
Футбол

Защитник ЦСКА Магнуссон мог стать игроком «Зенита»

Обновлено в 10:24
Футбол

Капелло: «„Реал“ расплачивается за самоуверенность»

На мой взгляд, мадридский клуб расплачивается за самоуверенность.
Обновлено в 09:48
ещё по теме
Георгий Тамазович Джикия
Российский футболист
Российский футболист, защитник и капитан московского «Спартака», защитник сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Роман Сергеевич Зобнин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского клуба «Спартак» и сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное