Футбол
Чемпионат России, 25 ноября
Москва, Стадион «Спартак»
|9′
Евгений Башкиров
|19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Зе Луиш
|46′
|50′
Сергей Корниленко
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
|56′
Софьян Ханни
|59′
Лоренсо Мельгарехо
|60′
|63′
Сергей Корниленко
Александр Соболев
Зе Луиш
Роман Зобнин
|72′
|74′
Павел Яковлев
Йоан Мойо
|83′
Рамиль Шейдаев
Роман Зобнин
Ивелин Попов
|84′
Луис Адриано
|88′
Луис Адриано
|90′
Спартак
Расстановка 4‑2‑1‑3
32
Ребров
38
Ещенко
29
Кутепов
14
Джикия
23
Комбаров
11
Фернандо
8
Глушаков
94
Ханни
25
Мельгарехо
71
Попов
12
Адриано
1
Рыжиков
3
Тигиев
5
Самарджич
18
Рохель
15
Зотов
28
Антон
4
Башкиров
11
Шейдаев
31
Ткачук
7
Соболев
89
Молло
Крылья Советов
Расстановка 4‑2‑1‑3
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказал слова поддержки своему травмированному одноклубнику, хавбеку Роману Зобнину.
RT на русском12:42
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 12:52, Ашберн
Футбол
ЦСКА и «Виктория» назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Обновлено в 12:44
Футбол
Ответный матч финала Кубка Либертадорес перенесли за пределы Аргентины
Ответный матч финала Кубка Либертадорес между клубами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» из Буэнос-Айреса пройдет за пределами Аргентины, сообщает пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
Обновлено в 12:33
Футбол
Сёмин: Просили РФС перенести матч, но нам не пошли навстречу
Сёмин заявил, что команда играет в очень тяжёлом графике, поэтому просила перенести один из матчей на резервный день, но в РФС отказались идти навстречу.
Обновлено в 11:36
Футбол
Матч «Енисей» – «Ахмат» пройдет на Центральном стадионе
Руководство РПЛ постановило, что матч 16-го тура Чемпионата России должен пройти 1 декабря в 14 часов по московскому времени на Центральном стадионе.
Обновлено в 10:26
Футбол
Тренер «Челси» назвал газон на «Уэмбли» картофельным полем
Экс-голкипер «Челси», а ныне член тренерского штаба команды Карло Кудичини раскритиковал состояние газона на «Уэмбли», где свои домашние матчи проводит «Тоттенхэм», пока строится новый стадион «шпор».
Обновлено в 12:44
Футбол
Главный тренер «Краснодара» Мусаев стал отцом
У главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева родился сын.
Обновлено в 12:35
Футбол
Футболисты «Спартака» провели акцию в поддержку Глушакова
Обновлено в 12:21
Футбол
Бывший защитник «Арсенала» возглавил клуб четвертого дивизиона Англии
Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл впервые в карьере стал главным тренером.
Обновлено в 11:06
Футбол
Нападающий «Зенита» Дриусси признан лучшим игроком 15-го тура РПЛ
Обновлено в 12:26
Футбол
Эквадорский защитник «Краснодара» рассказал, как изучал русский язык
Эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес дал интервью клубной пресс-службе, в котором подробно рассказал об изучении русского языка.
Обновлено в 12:12
Футбол
Бускетс: «Думаю, я всю карьеру проведу в „Барселоне“»
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, на днях проведший свой 500-й матч за сине-гранатовых, заявил, что планирует выступать за каталонский клуб до конца карьеры.
Обновлено в 12:47
Футбол
«Милан»: Бонавентура выбыл на 8-9 месяцев
Обновлено в 12:47
Футбол
«Анжи» заключил контракт с 17-летним воспитанником «ПСЖ»
«Анжи» подписал контракт с грузинским нападающим Николозом Кутателадзе, сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 10:39
Футбол
Защитник ЦСКА Магнуссон мог стать игроком «Зенита»
Обновлено в 10:24
Футбол
Капелло: «„Реал“ расплачивается за самоуверенность»
На мой взгляд, мадридский клуб расплачивается за самоуверенность.
Обновлено в 09:48