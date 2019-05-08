Футбол

Джикия назвал лучших игроков чемпионата РоссииСпорт-Экспресс 00:29

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" назвал игроков, которых считает лучшими в этом сезоне в чемпионате России. Он не стал никого отмечать из "Зенита", который стал чемпионом.
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Защитник «Спартака» назвал лучших игроков РПЛ

Газета.Ru00:49

Джикия назвал лучших игроков чемпионата России

Спорт-Экспресс00:29
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Происшествия

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Происшествия

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Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»

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