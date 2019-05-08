Футбол

Джикия назвал лучших игроков РПЛSport.ru 03:59

Георгий Джикия назвал лучших игроков РПЛ. Джикия - лучший игрок "Спартака" в марте Джикия считает лучшими футболистами своего одноклубника Романа Зобнина и игрока "Локомотива" Антона Миранчука, с которым у него много общего. Третьего Георгий назвал затруднился.
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Джикия назвал лучших игроков РПЛ

Sport.ru03:59

Защитник «Спартака» назвал лучших игроков РПЛ

Газета.Ru00:49

Джикия назвал лучших игроков чемпионата России

Спорт-Экспресс00:29
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Здоровье

Пищевая добавка E171 признана во Франции опасной для здоровья

Пищевая добавка E171 – диоксид титана – признана во Франции опасной для здоровья.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Полицейский покончил с собой в центре Москвы

В центре Москвы покончил с собой сержант полиции, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 03:47
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

NYT: бизнес Трампа потерял $1,17 млрд в 1985–1994 годах

Бизнес президента США Дональда Трампа с 1985 по 1994 год понес убытки в $1,17 млрд, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные о налоговых отчислениях.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100

Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Шоу-бизнес

Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в Шереметьеве

Светская львица и телеведущая Алена Водонаева очень тяжело переживает трагедию, которая произошла в Шереметьеве.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Интернет

Состоялся запуск тестовой сети для Ethereum 2.0

Стартап Prysmatic Labs запустил тестовую сеть под названием Sapphire для Ethereum 2.0 на базе PoS-протокола Casper.
Обновлено в 04:00
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена

Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 02:07
Музыка

Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения

Обновлено в 02:31
Происшествия

Два фигуранта дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Сегодня Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела, среди них гендиректор "Нефтеперевалки" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, глава "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и замглавы "Магистрали" Сергей Баландин.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Происшествия

«Его знал каждый школьник». За что главарю банды из Коми грозит пожизненное

Почти 700 свидетелей, 200 обысков и 60 очных ставок — следователи несколько лет по крупицам собирали уголовное дело Юрия Пичугина и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в создании одной из самых безжалостных и влиятельных банд Республики Коми.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Тюмени массово эвакуируют торговые центры

В Тюмени «заминировали» четыре торговых центра.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие

Украине предложили поставить ядерные мины на границе с Россией

Ядерно-минные заграждения на украинской границе для сдерживания "российской агрессии" предлагает использовать военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене

Обновлено в 04:21
Политика

Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти МиГ-29.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Спорт

Александр Логинов женится на украинской биатлонистке

Лучшим результатом 24-летней биатлонистки стала победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году, а также третье место в паре с Виталием Трушем в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU нынешнего сезона.
Обновлено в 03:46
Спорт

Российская бегунья Савина получила дисквалификацию на 12 лет

Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила, что спортсменка Ксения Савина, которая выступала в беге на средние дистанции, получила 12-летнюю дисквалификацию за применение допинга.
Обновлено вчера в 17:38
Единоборства

Нурмагомедов отменил тур по Великобритании

Турне российского чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов по Великобритании отменено.
Обновлено в 02:10
Политика

Украина усилила охрану границы перед 9 Мая

Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне 9 Мая. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.
Обновлено в 02:26
Общество

Набор для шашлыка за год подорожал на 16%

В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59
Футбол

Прессинг «Ливерпуля» уничтожил «Барсу». Но без Алиссона камбэка бы не было

1. Эрнесто Вальверде оставил без изменений состав, обыгравший «Ливерпуль» 3:0 в первом матче.
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Политика

Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке

США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций в отношении страны.
Обновлено в 01:42
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