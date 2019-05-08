Футбол
Джикия назвал лучших игроков РПЛSport.ru 03:59
Георгий Джикия назвал лучших игроков РПЛ. Джикия - лучший игрок "Спартака" в марте Джикия считает лучшими футболистами своего одноклубника Романа Зобнина и игрока "Локомотива" Антона Миранчука, с которым у него много общего. Третьего Георгий назвал затруднился.
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Здоровье
Пищевая добавка E171 признана во Франции опасной для здоровья
Пищевая добавка E171 – диоксид титана – признана во Франции опасной для здоровья.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Полицейский покончил с собой в центре Москвы
В центре Москвы покончил с собой сержант полиции, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 03:47
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
NYT: бизнес Трампа потерял $1,17 млрд в 1985–1994 годах
Бизнес президента США Дональда Трампа с 1985 по 1994 год понес убытки в $1,17 млрд, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные о налоговых отчислениях.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100
Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Шоу-бизнес
Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в Шереметьеве
Светская львица и телеведущая Алена Водонаева очень тяжело переживает трагедию, которая произошла в Шереметьеве.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Интернет
Состоялся запуск тестовой сети для Ethereum 2.0
Стартап Prysmatic Labs запустил тестовую сеть под названием Sapphire для Ethereum 2.0 на базе PoS-протокола Casper.
Обновлено в 04:00
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена
Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 02:07
Музыка
Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения
Обновлено в 02:31
Происшествия
Два фигуранта дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Сегодня Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела, среди них гендиректор "Нефтеперевалки" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, глава "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и замглавы "Магистрали" Сергей Баландин.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Происшествия
«Его знал каждый школьник». За что главарю банды из Коми грозит пожизненное
Почти 700 свидетелей, 200 обысков и 60 очных ставок — следователи несколько лет по крупицам собирали уголовное дело Юрия Пичугина и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в создании одной из самых безжалостных и влиятельных банд Республики Коми.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Тюмени массово эвакуируют торговые центры
В Тюмени «заминировали» четыре торговых центра.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Украине предложили поставить ядерные мины на границе с Россией
Ядерно-минные заграждения на украинской границе для сдерживания "российской агрессии" предлагает использовать военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене
Обновлено в 04:21
Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти МиГ-29.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Спорт
Александр Логинов женится на украинской биатлонистке
Лучшим результатом 24-летней биатлонистки стала победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году, а также третье место в паре с Виталием Трушем в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU нынешнего сезона.
Обновлено в 03:46
Спорт
Российская бегунья Савина получила дисквалификацию на 12 лет
Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила, что спортсменка Ксения Савина, которая выступала в беге на средние дистанции, получила 12-летнюю дисквалификацию за применение допинга.
Обновлено вчера в 17:38
Единоборства
Нурмагомедов отменил тур по Великобритании
Турне российского чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов по Великобритании отменено.
Обновлено в 02:10
Политика
Украина усилила охрану границы перед 9 Мая
Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне 9 Мая. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.
Обновлено в 02:26
Общество
Набор для шашлыка за год подорожал на 16%
В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59
Футбол
Прессинг «Ливерпуля» уничтожил «Барсу». Но без Алиссона камбэка бы не было
1. Эрнесто Вальверде оставил без изменений состав, обыгравший «Ливерпуль» 3:0 в первом матче.
Обновлено в 04:24
Политика
Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке
США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций в отношении страны.
Обновлено в 01:42