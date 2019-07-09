Футбол
Джикия назначен капитаном «Спартака»РИА Новости 05:51
Вице-капитаном "Спартака" назначен полузащитник Роман Зобнин. Джикия и Зобнин стали игроками "Спартака" в 2016 году. Вместе с "красно-белыми" они выиграли чемпионат и Суперкубок России в 2017 году.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:56, Вашингтон
Энергетика
«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»
«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».
Обновлено в 07:14
Политика
Кремль счел мат в адрес Путина в эфире большим позором для грузин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что оскорбление Владимира Путина нецензурными словами в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» является «большим позором для грузин».
Обновлено вчера в 05:37
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
ЕСПЧ присудил первую компенсацию жертве домашнего насилия из России
Европейский суд по правам человека присудил 25 875 евро Валерии Володиной из Ульяновска, которая жаловалась, что в полиция и суды не смогли ее защитить от домашнего насилия.
Обновлено в 07:02
ЖКХ
Ливни затопили дороги Петербурга
Над Северной столицей разверзлись хляби небесные. Ливень, который методично проходит с севера на юг, подтопил дороги города.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии
В Абхазии произошло ДТП с участием маршрутки, в результате девять человек были госпитализированы, среди них есть россияне.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проводятся обыски
Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.
Обновлено в 07:06
Экономика
Подсчитаны потери Грузии от новых санкций России
Во вторник, 9 июля, Госдума обратится к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Пугачева затмила 36-летнюю жену Игоря Николаева
Юлия Проскурякова получила весьма нелестные комментарии, подписчики Пугачевой сравнили ее с бедной родственницей и заявили, будто она выглядит на все 60 лет.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Марина Александрова показала редкое фото своих детей
Дети Марины Александровой (карусель, листайте вправо) Сегодня Александрова вновь порадовала подписчиков яркими фото с детьми.
Обновлено в 05:25
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Политика
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Ирана
Москва не заинтересована в том, чтобы ситуация вокруг Ирана накалялась, рассчитывает на сдержанность Тегерана, при этом подчеркивает, что Иран своими действиями не нарушает условия действующих соглашений, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Британский самолёт-разведчик замечен над Крымом
Обновлено в 04:23
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Общество
Протоиерей РПЦ оправдался за слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о слабости женского ума.
Обновлено вчера в 12:26
Транспорт
Метро в Мюнхене перестало работать из-за забастовки сотрудников
Движение наземного и подземного транспорта в Мюнхене ограничено, а где-то совсем прекращено из-за забастовки сотрудников Мюнхенского транспортного общества (MVG).
Обновлено в 06:43
Футбол
В РПЛ не видят возможности расширить чемпионат до 2022 года
Российская премьер-лига (РПЛ) пока не будет расширена до 18 команд. Об этом журналистам рассказал глава организации Сергей Прядкин.
Обновлено в 07:20
Политика
Зеленский заявил, что русский язык на Донбассе запрещать не будут
Президент Украины Владимир Зеленский высказался в защиту русского языка на Донбассе.
Обновлено вчера в 23:37
Кино
«Очень странные дела» побили рекорд просмотров на Netflix
Третий сезон «Очень странных дел» побил рекорд просмотров за четыре дня с даты релиза.
Обновлено в 05:14
Политика
Песков рассказал, как правоохранителям обеспечить доверие россиян
Правоохранительные органы своей ежедневной работой по обеспечению безопасности граждан возвращают доверие россиян к себе, истории же, подобные делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, являются абсолютно недопустимыми, и работа по их предотвращению ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:43
Политика
Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Политика
В Екатеринбург прибыл самолет с президентским пулом
В Екатеринбург прилетел самолет с президентским пулом. Сам Владимир Путин еще не прибыл в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:28
Политика
Толстой рассказал об угрозе нападения на делегацию РФ в ПАСЕ
Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой заявил о возможности физического нападения на российскую делегацию на недавней сессии ПАСЕ.
Обновлено в 06:20
Происшествия
На площадке для испытания нового корабля SpaceX произошел пожар
В американском городе Коко (штат Флорида) на площадке для испытаний космического корабля Starship произошел пожар.
Обновлено в 01:32
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Общество
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Экономика
«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино
Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:47