Футбол

Джикия стал новым капитаном ФК «Спартак»ТАСС 05:52

В прошлом сезоне капитаном красно-белых был полузащитник Денис Глушаков, который покинул команду в это межсезонье, а в конце июня подписал однолетнее соглашение с грозненским "Ахматом", которое предусматривает продление еще на один год. Джикия и Зобнин стали игроками "Спартака" в 2016 году.
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