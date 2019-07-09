Вице-капитаном "Спартака" назначен полузащитник Роман Зобнин. Джикия и Зобнин стали игроками "Спартака" в 2016 году. Вместе с "красно-белыми" они выиграли чемпионат и Суперкубок России в 2017 году.

Экономика В России поднимут акцизы на вино Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).

Армия и оружие Более тысячи человек погибли в боях вокруг ливийского Триполи Более тысячи человек погибли, еще свыше 5,5 тысячи получили ранения в результате конфликта вокруг ливийского города Триполи, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Политика Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».

Экономика Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.

Экономика The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.

Политика 66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.

Политика Путин назвал Порошенко инициатором инцидента в Керченском проливе В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Энергетика В Крыму создадут акционерное общество по перевалке нефти Совет министров Крыма на заседании согласовал Государственному унитарному предприятию (ГУП) "Черноморнефтегаз" учреждение акционерного общества (АО) "Морской нефтяной терминал" с уставным фондом 769,7 млн рублей по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов.

Политика Лондон не пустил RT и Sputnik на конференцию из-за дезинформации Сотрудникам телеканала RT и информагентства Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которая открывается 10 июля в Лондоне.

Политика Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов.

Происшествия Белоруссия дождалась случая и «очернила» Россию 45% опрошенных считают, что Белоруссия воспользовалась случаем, поэтому белорусской стороной сразу были опубликованы такие провокационные данные.

Политика Лидер партии Зеленского пообещал говорить только на русском языке Председатель партии "Слуга народа" Разумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке пока продолжается "оккупация Донбасса и Крым"а, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от "притеснения".

Экономика Назван главный способ кражи денег с банковских карт россиян Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.

Происшествия Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание читателей В Якутске участковый уполномоченный майор Рушан Алимов обвинил журналиста Михаила Романова в использовании скрытых вставок в публикациях, которые воздействуют на подсознание людей и плохо на них влияют.

Экономика У компании отобрали 100 тонн пива за долги В Томской области судебные приставы арестовали 100 тонн пива у компании с задолженностью по налогам более чем в 100 миллионов рублей.

Политика Госдума призвала Медведева ввести санкции против Грузии Депутат Олег Нилов («Справедливая Россия») заявил, что кроме экономических мер, должны быть и уголовные меры, в том числе и в отношении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Общество Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.

Общество Проливной дождь затопил петербургские улицы Во вторник, 9 июля, в Петербурге из-за ливня затопило несколько улиц.

Политика Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера 12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.

Политика Участники двух митингов в Тбилиси не поделили место у парламента В столице Грузии проходят одновременно две акции: против мероприятий ЛГБТ и митинг с требованием отставки главы МВД страны Участники двух митингов в Тбилиси не поделили место возле парламента в центре города, передает РИА Новости.

Общество Назван самый грязный город России Второе и третье место рейтинга заняли Омск и Брянск, в десятку самых грязных городов России вошли также Саратов, Архангельск, Тольятти, Воронеж, Элиста, Нижний Новгород и Самара.

Наука Замороженный во льду Антарктиды 1,5 тысячи лет мох вернулся к жизни Замороженный во льду Антарктиды полторы тысячи лет организм вернулся к жизни, начав новое деление клеток.