Футбол

Джикия назначен капитаном «Спартака»РИА Новости 05:51

Вице-капитаном "Спартака" назначен полузащитник Роман Зобнин. Джикия и Зобнин стали игроками "Спартака" в 2016 году. Вместе с "красно-белыми" они выиграли чемпионат и Суперкубок России в 2017 году.
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