Футбол
Джикия назначен капитаном «Спартака»РИА Новости 05:51
Вице-капитаном "Спартака" назначен полузащитник Роман Зобнин. Джикия и Зобнин стали игроками "Спартака" в 2016 году. Вместе с "красно-белыми" они выиграли чемпионат и Суперкубок России в 2017 году.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
Экономика
В России поднимут акцизы на вино
Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Более тысячи человек погибли в боях вокруг ливийского Триполи
Более тысячи человек погибли, еще свыше 5,5 тысячи получили ранения в результате конфликта вокруг ливийского города Триполи, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 05:50
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
В Саратове при пожаре в общежитии погибли два человека
Обновлено в 06:06
Экономика
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России
Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Кино
Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix
Обновлено в 02:57
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Политика
Путин назвал Порошенко инициатором инцидента в Керченском проливе
В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Энергетика
В Крыму создадут акционерное общество по перевалке нефти
Совет министров Крыма на заседании согласовал Государственному унитарному предприятию (ГУП) "Черноморнефтегаз" учреждение акционерного общества (АО) "Морской нефтяной терминал" с уставным фондом 769,7 млн рублей по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов.
Обновлено в 05:07
Общество
В зоне прилета Кольцово открылся магазин Duty Free
Обновлено в 05:13
Политика
Лондон не пустил RT и Sputnik на конференцию из-за дезинформации
Сотрудникам телеканала RT и информагентства Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которая открывается 10 июля в Лондоне.
Обновлено в 05:25
Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции
Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Белоруссия дождалась случая и «очернила» Россию
45% опрошенных считают, что Белоруссия воспользовалась случаем, поэтому белорусской стороной сразу были опубликованы такие провокационные данные.
Обновлено в 04:45
Политика
Лидер партии Зеленского пообещал говорить только на русском языке
Председатель партии "Слуга народа" Разумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке пока продолжается "оккупация Донбасса и Крым"а, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от "притеснения".
Обновлено в 01:52
Экономика
Назван главный способ кражи денег с банковских карт россиян
Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание читателей
В Якутске участковый уполномоченный майор Рушан Алимов обвинил журналиста Михаила Романова в использовании скрытых вставок в публикациях, которые воздействуют на подсознание людей и плохо на них влияют.
Обновлено в 05:17
Экономика
У компании отобрали 100 тонн пива за долги
В Томской области судебные приставы арестовали 100 тонн пива у компании с задолженностью по налогам более чем в 100 миллионов рублей.
Обновлено в 05:58
Политика
Госдума призвала Медведева ввести санкции против Грузии
Депутат Олег Нилов («Справедливая Россия») заявил, что кроме экономических мер, должны быть и уголовные меры, в том числе и в отношении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Обновлено в 05:57
Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Общество
Проливной дождь затопил петербургские улицы
Во вторник, 9 июля, в Петербурге из-за ливня затопило несколько улиц.
Обновлено в 05:37
Политика
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Политика
Участники двух митингов в Тбилиси не поделили место у парламента
В столице Грузии проходят одновременно две акции: против мероприятий ЛГБТ и митинг с требованием отставки главы МВД страны Участники двух митингов в Тбилиси не поделили место возле парламента в центре города, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:06
Политика
Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке
Обновлено в 03:05
Общество
Назван самый грязный город России
Второе и третье место рейтинга заняли Омск и Брянск, в десятку самых грязных городов России вошли также Саратов, Архангельск, Тольятти, Воронеж, Элиста, Нижний Новгород и Самара.
Обновлено в 05:29
Наука
Замороженный во льду Антарктиды 1,5 тысячи лет мох вернулся к жизни
Замороженный во льду Антарктиды полторы тысячи лет организм вернулся к жизни, начав новое деление клеток.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала о тяжелой борьбе с раком
Накануне в эфире программы «Судьба человека» легендарная исполнительница Лайма Вайкуле рассказал о своем недуге.
Обновлено вчера в 15:24