Футбол

Джикия критично отозвался о болельщиках «Спартака»Газета.Ru 09:01

После игры в твиттере организация болельщиков "Фратрия" написала: "Ваше безволие станет легендой". "Если отвернутся, значит, недостаточно любили!" — написал Джикия в инстаграме. В составе "Спартака" Джикия в прошедшем сезоне провел 26 матчей и забил два мяча.
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Георгий Джикия: «Если отвернутся, значит, недостаточно любили»

Sportbox.RU08:34

Джикия критично отозвался о болельщиках «Спартака»

Газета.Ru09:01

Джикия: если отвернутся, значит недостаточно любили!

Чемпионат08:38

Георгий Джикия: Если отвернутся, значит недостаточно любили (фото)

Советский спорт09:34

Георгий Джикия: «Если отвернутся, значит, недостаточно любили»

Матч ТВ08:34

«Если отвернутся, значит, недостаточно любили!» Джикия — о болельщиках «Спартака»

Sport24.ru08:25

"Если отвернутся, значит, недостаточно любили!" Эмоциональный пост Джикии

Спорт-Экспресс08:00
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Происшествия

В одесской колонии заключенные подняли бунт

Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе.
Обновлено в 05:26
Авто

Skoda рассказала, как назовет внедорожный пикап на базе Kodiaq

Компания Skoda поделилась подробностями о новом двухдверном пикапе на базе кроссовера Kodiaq, который ориентирован на прохождение маршрутов по самому хардкорному бездорожью.
Обновлено в 09:00
Экономика

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Общество

Герман Стерлигов призвал казнить участников школьного БДСМ-флешмоба

Православный предприниматель, бывший миллионер Герман Стерлигов предложил казнить учеников владивостокской школы №74, устроивших БДСМ-флешмоб.
Обновлено в 11:47
Авто

Fiat Chrysler предложил Renault создать совместный концерн

Обновлено в 05:06
Общество

Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости

Как подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, в соответствии с правилами, которые были установлены в августе прошлого года, объекты недвижимости могут подлежать сносу, если их сооружение не соответствует установленным параметрам.
Обновлено в 01:00
Политика

В погранслужбе ФСБ предупредили об опасности провокаций от Украины

Глава пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что угроза новых провокаций в Крыму со стороны украинских силовиков всё еще сохраняется.
Обновлено в 11:36
Происшествия

В Москве полиция силой разогнала противников точечной застройки

Обновлено в 11:14
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Происшествия

В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста

Кличко уточнил, что треснули две стеклянные панели пола, через которые можно наблюдать трассу внизу.
Обновлено вчера в 11:55
Общество

Чихающий кот Эллиот из Британии не может найти хозяев из-за недуга

Обновлено в 11:07
Происшествия

Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Хоккей

Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира

Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира по хоккею - 2019, который прошел в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Происшествия

Суд продлил арест фигурантам дела «Нового величия»

Люблинский суд Москвы продлил меры пресечения до 18 ноября восьми фигурантам дела о создании экстремистского сообщества «Новое величие».
Обновлено в 11:37
Происшествия

Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело

В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:51
Космос

В Южной Африке найдено внеземное органическое вещество

Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.
Обновлено вчера в 19:04
Шоу-бизнес

17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку

Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие

В Украине прошли очередные испытания крылатых ракет

Военный полигон "Алибей" стал местом очередной проверки на мощность крылатой ракеты "Нептун".
Обновлено в 09:23
Происшествия

В Карелии экс-директор музея получил 9 лет колонии за педофилию

Обновлено в 10:56
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Североморске загорелся остов списанного эсминца «Гремящий»

В трюмах списанного эсминца, который находится на утилизации в Североморске, загорелся мазут. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Футбол

Футболисты «Астон Виллы» победили «Дерби Каунти» и пробились в АПЛ

"Астон Вилла" одержала победу над "Дерби Каунти" в финале плей-офф Чемпионшипа и завоевала право выступать в английской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 12:06
Религия

Митрополит уподобил протесты в Екатеринбурге расстрелу царской семьи

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил протесты против строительства храма в сквере у Драмтеатра с расстрелом царской семьи в 1918 году.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Здоровье

Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку

В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как его с гастролей встречают дети

Шоумен опубликовал новое видео со своими наследниками. Максим Галкин наконец-то вернулся домой с гастролей.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии

Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Космос

Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»

В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено в 10:53
Здоровье

Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин

Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

В Кургане на трассе горит бензовоз

Дым от горящего автомобиля распространяется над Курганом.
Обновлено в 10:38
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Георгий Тамазович Джикия
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Российский футболист, защитник и капитан московского «Спартака», защитник сборной России.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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