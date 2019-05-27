Футбол
Джикия критично отозвался о болельщиках «Спартака»Газета.Ru 09:01
После игры в твиттере организация болельщиков "Фратрия" написала: "Ваше безволие станет легендой". "Если отвернутся, значит, недостаточно любили!" — написал Джикия в инстаграме. В составе "Спартака" Джикия в прошедшем сезоне провел 26 матчей и забил два мяча.
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Происшествия
В одесской колонии заключенные подняли бунт
Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе.
Обновлено в 05:26
Авто
Skoda рассказала, как назовет внедорожный пикап на базе Kodiaq
Компания Skoda поделилась подробностями о новом двухдверном пикапе на базе кроссовера Kodiaq, который ориентирован на прохождение маршрутов по самому хардкорному бездорожью.
Обновлено в 09:00
Экономика
Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Общество
Герман Стерлигов призвал казнить участников школьного БДСМ-флешмоба
Православный предприниматель, бывший миллионер Герман Стерлигов предложил казнить учеников владивостокской школы №74, устроивших БДСМ-флешмоб.
Обновлено в 11:47
Авто
Fiat Chrysler предложил Renault создать совместный концерн
Обновлено в 05:06
Общество
Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости
Как подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, в соответствии с правилами, которые были установлены в августе прошлого года, объекты недвижимости могут подлежать сносу, если их сооружение не соответствует установленным параметрам.
Обновлено в 01:00
Политика
В погранслужбе ФСБ предупредили об опасности провокаций от Украины
Глава пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что угроза новых провокаций в Крыму со стороны украинских силовиков всё еще сохраняется.
Обновлено в 11:36
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста
Кличко уточнил, что треснули две стеклянные панели пола, через которые можно наблюдать трассу внизу.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге
Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Хоккей
Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира
Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира по хоккею - 2019, который прошел в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Происшествия
Суд продлил арест фигурантам дела «Нового величия»
Люблинский суд Москвы продлил меры пресечения до 18 ноября восьми фигурантам дела о создании экстремистского сообщества «Новое величие».
Обновлено в 11:37
Происшествия
Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело
В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:51
Космос
В Южной Африке найдено внеземное органическое вещество
Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.
Обновлено вчера в 19:04
Шоу-бизнес
17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку
Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
В Украине прошли очередные испытания крылатых ракет
Военный полигон "Алибей" стал местом очередной проверки на мощность крылатой ракеты "Нептун".
Обновлено в 09:23
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Североморске загорелся остов списанного эсминца «Гремящий»
В трюмах списанного эсминца, который находится на утилизации в Североморске, загорелся мазут. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Футбол
Футболисты «Астон Виллы» победили «Дерби Каунти» и пробились в АПЛ
"Астон Вилла" одержала победу над "Дерби Каунти" в финале плей-офф Чемпионшипа и завоевала право выступать в английской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 12:06
Религия
Митрополит уподобил протесты в Екатеринбурге расстрелу царской семьи
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил протесты против строительства храма в сквере у Драмтеатра с расстрелом царской семьи в 1918 году.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Здоровье
Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку
В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как его с гастролей встречают дети
Шоумен опубликовал новое видео со своими наследниками. Максим Галкин наконец-то вернулся домой с гастролей.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии
Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Космос
Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено в 10:53
Здоровье
Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
В Кургане на трассе горит бензовоз
Дым от горящего автомобиля распространяется над Курганом.
Обновлено в 10:38