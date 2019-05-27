Футбол
Джикия критично отозвался о болельщиках «Спартака»Газета.Ru 09:01
После игры в твиттере организация болельщиков "Фратрия" написала: "Ваше безволие станет легендой". "Если отвернутся, значит, недостаточно любили!" — написал Джикия в инстаграме. В составе "Спартака" Джикия в прошедшем сезоне провел 26 матчей и забил два мяча.
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Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Кино
Netflix купил два фильма, победивших в Каннах
Стриминговый сервис Netflix купил права на показ фильма «Атлантика» Мати Диоп, который получил Гран-при жюри на 72-м Каннском кинофестивале.
Обновлено в 05:47
Здоровье
В Ростовской области отменили карантин по гриппу птиц
На сегодняшний день Ростовская область благополучна по гриппу птиц, но опасность заноса заболевания сохраняется.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Ударный беспилотник «Охотник» впервые представят на «Армии-2019»
Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые представят для широкой публики на выставке "Армия-2019".
Обновлено в 05:19
Происшествия
Глава района Хакасии напал на журналиста
Глава лава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста федерального телеканала "Россия 24" во время интервью.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительству
Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца- Кристиана Штрахе.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Опубликовано видео с места нападения на журналистов в Ставрополе
Видео с места нападения психически больного мужчины на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе опубликовано краевым Следственным комитетом.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Подозреваемый по делу о взрыве в Лионе купил компоненты бомбы через интернет на свое имя
Главный подозреваемый по делу о взрыве в Лионе Мохамед Хишем М. приобрел необходимые для создания бомбы вещества и детали в крупном интернет-магазине на свое имя.
Обновлено в 17:58
Авто
Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей
Компания Mazda отзывает с российского рынка 1678 автомобилей Mazda 3. Об этом 27 мая говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Обновлено в 06:01
Здоровье
Минздрав и Минкультуры займутся пропагандой ЗОЖ через кино
Минздрав обсуждает с Минкультуры создание фильмов и сериалов, которые стали бы пропагандой здорового образа жизни, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие
Шойгу посетит с рабочим визитом Таджикистан
Министр обороны России Сергей Шойгу посетит во вторник Таджикистан с рабочим визитом, сообщили РИА Новости в департаменте информации МИД Таджикистана.
Обновлено в 17:51
Наука
Потеря члена семьи косаток привела к снижению их выживаемости
Потеря одного члена семьи косаток привела к снижению выживаемости всей остальной группы.
Обновлено в 17:59
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2»
Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 11:15
Общество
Под Тверью планируют построить Русский Диснейленд
На сегодняшний день идея создания Русского Диснейленда находится на стадии предложения для инвесторов.
Обновлено в 09:43
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено в 14:47
Футбол
Зидан высказался о переходе Мбаппе в «Реал»
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался относительно информации о возможном переходе форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в стан "сливочных" в летнее трансферное окно, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:30
Армия и оружие
Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500
Обновлено в 17:50
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу
Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено в 12:36
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Футбол
«Унион» обыграл «Штутгарт» и впервые вышел в бундеслигу
В рамках ответного стыкового матча за право играть в бундеслиге берлинский "Унион" сыграл вничью со "Штутгартом" (0:0) и впервые в своей истории пробился в элитный дивизион чемпионата Германии.
Обновлено в 18:59
Теннис
Дьяченко проиграла Серене Уильямс в первом раунде «Ролан Гаррос»
Россиянка Виталия Дьяченко не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
МакSим впервые вышла на сцену после страшного ДТП
Российская поп-исполнительница МакSим (Марина Абросимова) впервые выступила после того, как попала в страшное дорожно-транспортное происшествие и в течение нескольких недель восстанавливалась.
Обновлено в 07:13
Политика
Михаила Галустяна внесли в базу «Миротворца»
Обновлено в 14:17
Армия и оружие
Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, заявил глава МИД
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не стремится к обладанию ядерным оружием, которое запрещено указом верховного лидера страны Али Хаменеи.
Обновлено в 15:59
Гаджеты
Основные характеристики Redmi K20 подтверждены Geekbench
Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro официально представят уже фактически через полтора дня, поэтому количество всевозможных утечек с ними просто зашкаливает.
Обновлено вчера в 12:22
Общество
Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами
В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.
Обновлено в 14:42
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое.
Обновлено в 03:31