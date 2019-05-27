Футбол
Джикия критично отозвался о болельщиках «Спартака»Газета.Ru 09:01
Защитник "Спартака" Георгий Джикия ответил болельщикам, которые в последнее время обрушили критику на московский клуб, передает "Советский спорт". 26 мая завершился чемпионат России по футболу. "Спартак" в заключительном туре проиграл со счетом 0:2 "Оренбургу".
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