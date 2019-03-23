Джикия: как и Черчесов, не люблю слово «проблема»Чемпионат 06:40

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана. Встреча состоится завтра, 24 марта, на стадионе «Астана Арена» в Казахстане. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Джикия: как и Черчесов, не люблю слово «проблема»

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