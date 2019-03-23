Джикия: как и Черчесов, не люблю слово «проблема»Чемпионат 06:40

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана. Встреча состоится завтра, 24 марта, на стадионе «Астана Арена» в Казахстане. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Джикия: как и Черчесов, не люблю слово «проблема»

Политика Мединский ответил на призыв Шнурова «разогнать» Минкультуры Ранее ряд СМИ сообщил, что член общественного совета при комитете Госдумы по культуре, лидер группы "Ленинград" Шнуров в кулуарах парламентских слушаний по закону "О культуре" заявил, что считает необходимым "всех разогнать", так как "ни в какой нормальной стране нет министерства культуры".

Политика Матвиенко назвала оптимальную форму правления для России Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что самой подходящей формой правления для России является президентская республика, однако допустила возможность изменения полномочий различных ветвей власти в Конституции.

Происшествия Обвиняемого в хищении денег пристава арестовали в Томской области Октябрьский районный суд Томска вынес приговор главному судебному приставу Томской области, начальнику регионального управления федеральной службы судебных приставов Ивану Конгарову, обвиняемому в присвоении денег управления.

Армия и оружие Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.

Авто Похожий на игрушку микромобиль продают по цене KIA Rio Хоть торги и продлятся еще 15 дней, но уже ясно, что машинка уйдет новому покупателю минимум за 15 200 австралийских долларов (698 000 рулей), т.е. дороже подержанной KIA Rio.

Экономика Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.

Происшествия В Ницце при разгоне «желтых жилетов» пострадал человек, сообщили СМИ По меньшей мере один человек пострадал при разгоне несанкционированной акции протеста "желтых жилетов" во французской Ницце, передаёт телеканал France3.

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома» В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.

Культура Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.

Спорт Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.

Политика Андрей Чибис назвал «кайфовые» вопросы Мурманской области Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис впервые выступил перед журналистами в Мурманске и обозначил главные вопросы, с которыми ему придется столкнуться на посту главы региона.

Политика Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".

Футбол Работники ФК «Химки» обратились в прокуратуру из-за снижения зарплат Сотрудники футбольного клуба ФНЛ «Химки» направили коллективное письмо в прокуратуру с требованием проверить действия администрации города.

Спорт Чемпионкой мира по фигурному катанию стала Алина Загитова Алина Загитова стала чемпионкой по фигурному катанию 2019 года.

Футбол Месси получил травму в сборной Аргентины За сборную Аргентины Месси забил 65 мячей в 129 матчах. Против Марокко подопечные Лионеля Скалони сыграют в среду, 26 марта.

Общество Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции к Антарктиде Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства в 2019-2020 годах, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, документ опубликован на сайте кабинета министров.

Политика В МИД предупредили о последствиях признания Голан территорией Израиля Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что США намерены признать Голанские высоты за Израилем, поскольку, по его мнению, давно пора сделать этот шаг в интересах безопасности Израиля и региона в целом.

Экономика Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.

Армия и оружие В МИД назвали бомбардировки Югославии странами НАТО «пятном позора» В преддверии 20-й годовщины с начала бомбардировок Югославии в 1999 году в Министерстве иностранных дел России прокомментировали действия стран — членов Североатлантического альянса.

Культура Костюмы супергероев из сериалов Marvel выставят на аукцион Американская компания Marvel Entertainment выставит на аукцион костюмы и реквизит из сериалов про супергероев.

Происшествия Схватка морского льва с леопардовой акулой попала на видео В заливе Сан-Франциско очевидцы запечатлели на видео бой морского льва с калифорнийской тройнозубой акулой, которую также называют леопардовой.

Политика В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.