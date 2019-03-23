Футбол
Джикия: игроки сборной России уже отошли после поражения от БельгииREGNUM 08:05
Футболисты сборной команды России уже отошли от поражения, которое им нанесла сборная Бельгии в матче группового этапа чемпионата 2020 года, заявил защитник сборной России Георгий Джикия на встрече с журналистами.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:58, Ашберн
Армия и оружие
Трамп объявил о полном освобождении Сирии и Ирака от ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты вместе с коалицией целиком освободили территории Сирии и Ирака от «Исламского государства»*, а также пригрозил всем вступающим в ряды боевиков смертью.
Обновлено в 14:26
Политика
Запад хочет «выдавить» Россию из ЦАР, публикуя фейковые новости
Журналисты французского информационного агентства Agence France Presse опубликовали фейковую новость о якобы выходе большей части лидеров вооруженных группировок Центральноафриканской Республики из мирного соглашения, подписанного в суданском Хартуме.
Обновлено в 13:33
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Политика
США потребовали от России отпустить осужденного украинца
США призвали Россию отменить обвинительный приговор суда в отношении гражданина Украины Павла Гриба и вернуть его на родину, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
В Сирии проходит испытание новейшая российская ракета «изделие 305»
Новейшая российская управляемая авиационная ракета «изделие 305» проходит испытания в Сирии в боевых условиях, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:02
Политика
Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву
Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
Обновлено в 07:40
Футбол
«Аустрия» разгромила «Зенит» в контрольном матче
Петербургский "Зенит" потерпел разгромное поражение от венской "Аустрии" в контрольном матче. "Сине-бело-голубые" уступили со счетом 0:3.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
Глава Минобороны Сербии заявил, что страна не станет вступать в НАТО
По словам Вулина, республика выбрала нейтралитет Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что страна не вступит в НАТО, даже если останется последней страной в Европе, которая не является членом альянса, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:45
Наука
В Канаде описали крупнейшего в мире тираннозавра
На территории Канады обнаружили останки крупнейшего из ныне известных тираннозавров, обитавшего в доисторические времена более 66 миллионов лет назад.
Обновлено в 10:00
Космос
NASA изучает возможность отправки станции к астероиду Паллада
В Соединенных Штатах Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) изучает возможность отправки автоматической станции для исследования астероида Паллада, сообщает портал Space.com.
Обновлено вчера в 03:02
Спорт
Логинов и Юрлова-Перхт возглавляют рейтинг Союза биатлонистов России
Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт лидируют в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР), новая версия которого опубликована на официальном сайте СБР.
Обновлено в 12:40
Политика
В Киеве завершился митинг националистов
Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Общество
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Попавших в мазут белых лебедей спасли в Санкт-Петербурге
Обновлено в 14:42
Происшествия
ФСБ выявила причастность сектантов к хищению средств гособоронзаказа
Масштабная операция, связанная с хищениями выделенных на гособоронзаказ денег, прошла сразу в трех городах России – Москве, Санкт-Петербурге и Липецке.
Обновлено в 06:58
Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
У берегов Норвегии идёт эвакуация пассажиров круизного лайнера. Об этом информирует издание VG со ссылкой на полицию.
Обновлено в 11:52
Футбол
Квальярелла может выйти в составе сборной Италии спустя 3048 дней
36-летний Квальярелла может появиться на поле в составе национальной команды спустя 3048 дней.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Общество
В Татарстане отменили запрет бюджетникам заряжать телефоны на работе
Исполнительный комитет Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать на рабочем месте телефоны, а также пользоваться электрическими чайниками.
Обновлено в 09:07
Спорт
Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест
Обновлено в 08:49
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%).
Обновлено в 03:56
Политика
МВД оценило число участников митинга КПРФ в Москве
Обновлено в 11:42
Авто
Новый бюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео
Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма
Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине, заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Общество
Александр Беглов завел папку для записи обращений и жалоб петербуржцев
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, что завел зеленую папку, в которой будут фиксироваться обращения жителей во время объездов районов, а также те, которые приходят на страничку градоначальника «ВКонтакте».
Обновлено в 12:46
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14