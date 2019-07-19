Игроки московского "Спартака" поздравили бывшего партнера по клубу Александра Самедова с днем рождения в инстаграме. Поздравительное видео для хавбека опубликовали защитник красно-белых Георгий Джикия и полузащитник Джано Ананидзе.

Джикия и Джано спели для Самедова в честь дня рождения

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