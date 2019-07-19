Футбол
Джикия и Джано спели для Самедова в честь дня рожденияГазета.Ru 05:16
Игроки московского "Спартака" поздравили бывшего партнера по клубу Александра Самедова с днем рождения в инстаграме. Поздравительное видео для хавбека опубликовали защитник красно-белых Георгий Джикия и полузащитник Джано Ананидзе.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:36, Вашингтон
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