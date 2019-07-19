Футбол

Джикия и Джано спели для Самедова в честь дня рожденияГазета.Ru 05:16

Игроки московского "Спартака" поздравили бывшего партнера по клубу Александра Самедова с днем рождения в инстаграме. Поздравительное видео для хавбека опубликовали защитник красно-белых Георгий Джикия и полузащитник Джано Ананидзе.
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Джано и Джикия спели песню для Самедова

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Джано и Джикия поздравили Самедова с днем рождения песней Ваенги. Видео

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Ананидзе и Джикия песней поздравили Самедова с днем рождения

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Ананидзе и Джикия песней поздравили Самедова с днем рождения

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Джикия и Джано поздравили Самедова с днём рождения, спев для него в машине

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ВИДЕО ДНЯ: Джикия и Джано спели в честь дня рождения Самедова

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