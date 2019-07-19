Футбол

Джикия и Ананидзе песней поздравили Самедова с днем рожденияSport24.ru 04:16

Футболисты «Спартака» — защитник Георгий Джикия и полузащитник Джано и Джикия — поздравили с днем рождения бывшего одноклубника Александра Самедова. Полузащитнику, который в составе «Спартака» стал чемпионом России в сезоне-2016/17, сегодня исполнилось 35 лет.
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Джикия и Ананидзе песней поздравили Самедова с днем рождения

Sport24.ru04:16

ВИДЕО ДНЯ: Джикия и Джано спели в честь дня рождения Самедова

Советский спорт04:14

Ананидзе и Джикия песней поздравили Самедова с днем рождения

Sportbox.RU04:38

Ананидзе и Джикия песней поздравили Самедова с днем рождения

Матч ТВ04:38

Джано и Джикия спели песню для Самедова

Soccer.ru04:33

Джикия и Джано поздравили Самедова с днём рождения, спев для него в машине

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Джано и Джикия поздравили Самедова с днем рождения песней Ваенги. Видео

Спорт-Экспресс05:15
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Александр Самедов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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Георгий Тамазович Джикия
Российский футболист
Российский футболист, защитник и капитан московского «Спартака», игрок сборной России.
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