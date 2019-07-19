Футболисты «Спартака» — защитник Георгий Джикия и полузащитник Джано и Джикия — поздравили с днем рождения бывшего одноклубника Александра Самедова. Полузащитнику, который в составе «Спартака» стал чемпионом России в сезоне-2016/17, сегодня исполнилось 35 лет.

Джикия и Ананидзе песней поздравили Самедова с днем рождения

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Шоу-бизнес Тарзан и Наташа Королева показали провокационное фото Наташа Королева вместе с супругом Сергеем Глушко, более известным под псевдонимом Тарзан, отправились на отдых в Черногорию и в связи с этим стали более активно вести Instagram, публикуя порой весьма провокационные фото.

Шоу-бизнес Развод бывшего короля Малайзии и «Мисс Москва» опровергли Шариатский суд Сингапура опроверг развод бывшего короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.

Политика Путин опроверг слухи о причинах паводка в Иркутской области Владимир Путин уже во второй раз за месяц приехал в Иркутскую область. Предыдущий раз он приезжал в Братск 29 июня.

Политика Немецкие СМИ усомнились в необходимости санкций против России Статья на сайте ARD появилась после того, как накануне премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер призвал снять санкции против России.

Происшествия После нападения российской чиновницы на журналистку заведено дело По факту случившегося в отношении чиновницы СКР Новороссийска возбудил уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Футбол Ибрагимович назвал себя «Феррари» среди «Фиатов» Красивые голы и боевые пощёчины: как Златан Ибрагимович развлекается в МЛС В текущем сезоне швед забил в 16 матчах 13 мячей.

Политика Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.

Происшествия Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве Задержанный в Вильнюсе бывший гендиректор компании «СамараТрансНефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.

Общество Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России, сообщил в пятницу президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.

Происшествия Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах Недавний пожар на территории ТЭЦ-27 в Мытищах вспыхнул из-за устаревшего оборудования, полагает секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Политика В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат» Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.

Общество В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.

Спорт Беляев завоевал серебро в плавании на открытой воде на чемпионате мира Российский пловец Кирилл Беляев завоевал серебряную медаль в плавании на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу.

Политика Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.

Происшествия После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Культура Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.

Происшествия Трехлетняя девочка из РФ отравилась наркотиками на Ибице Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице, передает Diario de Ibiza.

Экономика Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона Больше миллиона рублей в России зарабатывают 11 287 человек, из них 6,8 тыс. работают в Москве, 910 — в Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 г. Первым на них обратил внимание РБК.

Экономика ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит» Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.

Политика Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".

Армия и оружие Зеленский показал мобильные домики для военных в Донбассе В этом году украинские военные на Донбассе будут обеспечены мобильными домиками украинского производства.

Гаджеты На фото показали кнопочный телефон Nokia с ОС Android Принцип работы остался прежним. В сети появились фотографии кнопочного телефона с операционной системой Android.