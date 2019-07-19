Футбол
Джикия и Ананидзе песней поздравили Самедова с днем рожденияSport24.ru 04:16
Футболисты «Спартака» — защитник Георгий Джикия и полузащитник Джано и Джикия — поздравили с днем рождения бывшего одноклубника Александра Самедова. Полузащитнику, который в составе «Спартака» стал чемпионом России в сезоне-2016/17, сегодня исполнилось 35 лет.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:32, Вашингтон
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