Капитан «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Зенита» (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что принимает решение судейской бригады отменить гол красно-белых после использования ВАР.

Происшествия Скончался избитый брянским полицейским подросток Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.

Транспорт В Петербурге запустили два новых маршрута трамвая «Чижик» В торжественном открытии движения "Чижиков" в полном объеме принял участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который поблагодарил строителей за проделанную работу и лично опробовал один из маршрутов.

Происшествия Консульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребенка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс.

Общество Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.

Экономика Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Происшествия Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи человек Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию техасского города Одесса.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.

Шоу-бизнес Валерия и Пригожин приняли извинения Наргиз Наргиз извинилась перед Валерией за свои бестактные слова в ее адрес. А певица и Иосиф Пригожин приняли извинения певицы.

Происшествия Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Единоборства Поветкин победил Фьюри по очкам Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.

Шоу-бизнес Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.

Политика Скабеева назвала позицию Польши по Второй мировой войне дурью Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала объяснения МИД Польши о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

Здоровье Названы ранние признаки диабета Специалисты из The Global Diabetes Community рассказали о симптомах диабета, которые люди могут спутать с признаками менее опасных заболеваний.

Энергетика Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти Государственный концерн "Белнефтехим" после согласования сторонами величины тарифа отмечал, что "сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года", поэтому достигнута договоренность "на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год".

Происшествия Рейс Ереван-Москва экстренно приземлился в Тбилиси Самолет авиакомпании «Армения», летевший рейсом из Еревана в Москву, был вынужден совершить экстренную посадку в грузинской столице, сообщили в Комитете гражданской авиации в Армении.

Кино Кэмерон намерен сделать нового «Терминатора» трилогией Кэмерон сообщил журналистам, что идея создать новую трилогию во вселенной «Терминатора» появилась после привлечения к проекту Линды Хэмилтон – исполнительницы роли Сары Коннор в оригинальных фильмах франшизы.

Интернет Аналитики: рыночная доля Windows 10 наконец-то превысила отметку в 50% За месяц рыночная доля Windows 10 увеличилась на 2% и впервые в истории преодолела отметку в 50%: по данным августовского отчета доля составила 50,99%.

Политика СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.

Экономика Социальные предприниматели представят проекты на инклюзивном форуме под Нижним Новгородом Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая на открытии форума, отметил, что формат мероприятия - командная работа над проектами в течение нескольких дней - необходимо развивать и увеличивать количество рассматриваемых проектов.

Политика Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.