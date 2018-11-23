Футбол
Чемпионат России
Москва, Стадион Спартак
Накануне все трое, выступавшие в международную паузу за свои сборные, занимались по индивидуальной программе. После работы в тренажерном зале и теоретического занятия игроки Спартак вышли на поле. Тренировка состояла из игровых упражнений и работы над тактикой.
Советский спорт06:45
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