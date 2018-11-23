К общей группе «Спартака» присоеденились защитники Георгий Джикия, а также полузащитники Михаил Игнатов и Лоренсо Мельгарехо.

Джикия, Игнатов и Мельгарехо вернулись в общую группу «Спартака»

Футбол Футбол Туктамышева записала видео с прогнозом на матч «Локомотив» — «Урал» Российская фигуристка Елизавета Туктамышева записала видео с прогнозом на матч 15-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Урал», который состоится сегодня в Москве и начнется в 20:30 мск.

Футбол Футбол Менхенгладбахская «Боруссия» продлила контракт с главным тренером Менхенгладбахская "Боруссия" продлила контракт с главным тренером Дитером Хеккингом, информирует официальный сайт клуба.

Футбол Футбол Сергей Семак: «Проблема Дзюбы не может раствориться» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 15-го тура РПЛ против «Ростова».

Футбол Футбол Форвард «Боки Хуниорс» спас выбежавшего на поле болельщика от охраны Нападающий аргентинского "Бока Хуниорс" Карлос Тевес спас болельщика от охраны, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол «Милан» может отказаться от выкупа Игуаина у «Ювентуса» Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин летом может вернуться в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.

Футбол Футбол Клопп назвал главный недостаток Мане Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что значит для клуба продление контракта с сенегальским нападающим Садио Мане.

Футбол Футбол Моуринью: «Шоу, Марсьялю и Рэшфорду не хватает зрелости» Люди теперь взрослеют гораздо медленнее. У Люка Шоу большой потенциал, но он не знает, как себя вести.

Футбол Футбол Футболист Хави оценил шансы Неймара вернуться в «Барселону» Бывший капитан «Барселоны» испанец Хави не считает возможным возвращение бразильского нападающего Неймара из ПСЖ в «Барселону».

Футбол Футбол Emirates может стать спонсором «Анжи» Президент «Анжи» Осман Кадиев в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном рассказал о ситуации в клубе, испытывающем тяжелые финансовые проблемы, а также заявил, что ведутся переговоры с Emirates.

Футбол Футбол Дзюба пошутил над шубой журналиста Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал внешний вид одного из журналистов, приехавшего на тренировочную базу команды, передает Sport24.

Футбол Футбол ИФАБ предложил внести ряд изменений в правила футбола Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) рекомендует внести ряд изменений в правила игры, сообщает пресс-служба организации.