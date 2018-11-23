Футбол

Джикия, Игнатов и Мельгарехо вернулись в общую группу «Спартака»
Матч ТВ
06:47

Спартак — Крылья Советов
25 ноября
в 06:00
Чемпионат России
Москва, Стадион Спартак
К общей группе «Спартака» присоеденились защитники Георгий Джикия, а также полузащитники Михаил Игнатов и Лоренсо Мельгарехо.
Матч ТВ06:47

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