Футбол

Джикия: «Футбол, который Кононов хочет поставить, нам очень интересен»Евро-футбол.ру вчера в 16:11

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Капитан "Спартака" Георгий Джикия на клубном канале в YouTube дал интервью после первой тренировки в новом статусе.
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Георгий Джикия: У меня были похожие сборы, а для других ребят они получились сложными

Советский спорт03:30

Джикия: «Футбол, который Кононов хочет поставить, нам очень интересен»

Евро-футбол.рувчера в 16:11

Георгий Джикия: «Идеальный капитан „Спартака“ должен оставаться хорошим человеком»

Sportbox.RU05:35

Георгий Джикия: «Идеальный капитан „Спартака“ должен оставаться хорошим человеком»

Матч ТВ05:35
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