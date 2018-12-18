Футбол

Джикия: «Если бы не футбол, стал бы дегустатором. Очень люблю еду»
Sport24.ru
11:36

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия ответил на вопросы футболисток женской сборной России.
Sport24.ru11:36

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Джикия – о красном вине, общении с болельщиками и капитанстве в «Спартаке»

Бомбардир.ру15:56

«Если бы не футбол, то стал бы дегустатором». Джикия рассказал о любви к еде и красному вину

Матч ТВ11:10

«Если бы не футбол, то стал бы дегустатором». Джикия рассказал о любви к еде и красному вину

Sportbox.RU11:10

Джикия: «Если бы не футбол, стал бы дегустатором. Очень люблю еду»

Sport24.ru11:36

«Боюсь только одиночества». Защитник сборной Джикия ответил на серьезные и несерьезные вопросы женщин

Телеканал 360°07:58

Георгий Джикия: «Люблю вино. Могу себе позволить только один-два бокала за ужином»

Sports.ru10:41
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Футбол

«Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью с поста главного тренера

"Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера.
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Футбол

«Кан» вырвал победу у «Тулузы», забив пенальти на 99-й минуте

"Кан" обыграл "Тулузу" в матче 18-го тура чемпионата Франции. Победный мяч забил Файкаль Фажр на 9-й добавленной ко второму тайму минуте.
Обновлено в 15:38
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«Аль-Айн» победил «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного ЧМ

"Аль-Айн" из ОАЭ вышел в финал клубного чемпионата мира.
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«Боруссия» обыграла «Нюрнберг» в Менхенгладбахе

«Боруссия» из Менхенгладбаха одержала победу над «Нюрнбергом» в домашнем матче 16-го тура бундеслиги.
Обновлено в 14:25
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Аршавин развлекался с девушками у стрип-клуба и отказался платить

Как сообщают СМИ, футболист провёл ночь в стрип-баре и устроил пьяную прогулку на лошадях с двумя девушками, а также отказался платить за свои развлечения.
Обновлено в 16:06
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Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Обновлено в 13:56
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Рабьо согласовал контракт с «Барселоной»

Обновлено в 12:39
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Влашич попал в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал одним из футболистов, попавших в команду группового этапа ЛЧ.
Обновлено в 13:36
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Лионель Месси получил пятую «Золотую бутсу»

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Андрей Федун приехал на совет директоров «Спартака»

Во вторник на совете директоров будут заслушаны отчеты тренеров основной команды, «Спартака-2» и «молодежки».
Обновлено в 03:35
Футбол

Черышев вошел в рейтинг лучших футболистов 2018 года

Британское издание The Guardian представило первую часть своего рейтинга 100 лучших футболистов 2018 года.
Обновлено в 09:14
Футбол

«Зенит» в пяти сетах обыграл «Любляну»

Обновлено в 15:29
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Кафельников разрезал платиновый абонемент на матчи «Спартака»

Известный болельщик "Спартака", экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников разрезал ножницами платиновый абонемент на домашние матчи московского клуба.
Обновлено в 12:16
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Вертонген продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2020 года

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Игорь Семшов: «Если предложат возглавить „Арсенал“ — я готов»

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Георгий Тамазович Джикия
Российский футболист
Российский футболист, защитник и капитан московского «Спартака», защитник сборной России.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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