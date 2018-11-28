Главный тренер турецкого "Акхисара" Джихат Арслан на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" пожелал удачи сопернику в следующей стадии турнира, куда он, по его мнению, выйдет, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

Джихат Арслан: «Селезнев не входит в интересы „Акхисара“»

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