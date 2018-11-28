Футбол

Джихат Арслан: «Селезнев не входит в интересы „Акхисара“»
Спорт-Экспресс
09:23

Главный тренер турецкого "Акхисара" Джихат Арслан на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" пожелал удачи сопернику в следующей стадии турнира, куда он, по его мнению, выйдет, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Спорт-Экспресс09:23

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Главный тренер «Акхисара»: «Убежден, „Краснодар“ выйдет в следующую стадию Лиги Европы»

Матч ТВ14:39

Главный тренер «Акхисара»: «Убежден, „Краснодар“ выйдет в следующую стадию Лиги Европы»

Sportbox.RU14:39

Тренер «Акхисара»: «Краснодар» способен далеко зайти в Лиге Европы

РИА Новости09:55

Джихат Арслан: «Селезнев не входит в интересы „Акхисара“»

Спорт-Экспресс09:23
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
Футбол

«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" одержал победу над турецким "Галатасараем" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
Обновлено в 18:15
Футбол

Гол Эриксена принес «Тоттенхэму» победу над «Интером» в Лиге чемпионов

Лондонский "Тоттенхэм" обыграл миланский "Интер" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:26
Футбол

Дубль Мертенса помог «Наполи» одержать победу над «Црвеной Звездой»

Обновлено в 17:17
Футбол

Леонардо Ди Каприо посетит матч «ПСЖ» – «Ливерпуль»

«ПСЖ» сегодня примет «Ливерпуль» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встречу посетит актер Леонардо Ди Каприо.
Обновлено в 17:21
Футбол

Игорь Черевченко назвал веселым матч «Арсенала» против «Оренбурга»

Обновлено в 15:14
Футбол

Шатов и Жирков не помогут «Зениту» в матче с «Копенгагеном»

Полузащитники Олег Шатов и Юрий Жирков не могут петербургскому "Зениту" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена", сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:44
Футбол

Кононов попросил журналистов перестать обсуждать тему Глушакова

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов обратился к журналистам с просьбой прекратить обсуждать тему капитана команды Дениса Глушакова.
Обновлено в 09:53
Футбол

Луис Адриано оказался в команде недели по версии FIFA 19

Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в команду недели по версии FIFA 19. На новой карточке бразильцу дали рейтинг «82».
Обновлено в 18:00
Футбол

«Ворскла» подтвердила, что матч с «Арсеналом» пройдет в Киеве

Пресс-служба полтавской "Ворсклы" подтвердила, что УЕФА назначил проведение матча в Лиге Европы против лондонского "Арсенала" в Киеве.
Обновлено в 15:58
Футбол

Головин дисквалифицирован на один матч

Россиянин получил предупреждение на 77-й минуте матча 14-го тура чемпионата Франции против "Кана" (3:1). Это его третья желтая карточка за последние 10 встреч.
Обновлено в 18:05
Футбол

Иско чувствует «недостаток уважения» со стороны Солари

Испанская радиостанция Cadena Cope сообщила, что Иско чувствует "недостаток уважения" со стороны наставника и подумывает переехать в Англию.
Обновлено в 12:56
Футбол

Клопп – о судействе в матче с «ПСЖ»: «Мы выглядели как мясники»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "ПСЖ" (1:2).
Обновлено в 18:28
Футбол

Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» на год

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр».
Обновлено в 17:26
Футбол

СМИ анонсировали уход из «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена

Мюнхенская «Бавария» не будет продлевать контракты с ветеранами команды Арьеном Роббеном и Франком Рибери, сообщает Bild.
Обновлено в 12:43
Футбол

«Атлетик» разгромил «Уэску» в Кубке Испании

"Атлетик" разгромил "Уэску" в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. Ответная встреча состоится 6 декабря.
Обновлено в 17:23
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Евгений Александрович Селезнёв
Украинский футболист
Украинский футболист, нападающий турецкого клуба «Акхисар Беледиеспор» и национальной сборной Украины. Чемпион Украины, обладатель Кубка Украины и Кубка УЕФА, финалист Лиги Европы.
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