Футбол
Головин помог «Монако» разобраться с «Лионом»Евро-футбол.ру вчера в 17:21
Матчем "Монако" - "Лион" завершился 26-й тур чемпионата Франции. Команда Александра Головина уверенно обыграла одного из лидеров со счётом 2:0. В середине первого тайма отличились Желсон Мартиньш и Рони Лопеш. Что касается россиянина, то он провел не самый яркий матч и был заменен на 81-й минуте.
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