Футбол

Джеррард рассказал, почему отказался сменить Лэмпарда в «Дерби Каунти»Спорт-Экспресс вчера в 18:30

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Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард рассказал, почему не рассматривал всерьез возможность сменить Фрэнка Лэмпарда в "Дерби Каунти".
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Стивен Джеррард
Британский футболист
Английский футболист; с 2018 года главный тренер шотландского клуба «Рейнджерс». Играл за клубы «Ливерпуль» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Большую часть клубной карьеры провёл в «Ливерпуле», играя на позиции центрального полузащитника, также выступал на позициях опорного, флангового полузащитника; атакующего центрального и оттянутого нападающего. Кавалер ордена Британской империи.
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Рейнджерс
Британский футбольный клуб
Шотландский футбольный клуб из города Глазго, основанный в 1872 году. Самый титулованный футбольный клуб Шотландии по числу завоеванных титулов в чемпионате. Один из старейших футбольных клубов чемпионата Шотландии. Действующий участник шотландской Премьер лиги. Домашние матчи проводит на стадионе «Айброкс» вместимостью более 50 000 зрителей.
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