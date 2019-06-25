Футбол
Джеррард рассказал, почему отказался сменить Лэмпарда в «Дерби Каунти»Спорт-Экспресс вчера в 18:30
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард рассказал, почему не рассматривал всерьез возможность сменить Фрэнка Лэмпарда в "Дерби Каунти".
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Джеррард: когда перестал играть в «Ливерпуле», в моей жизни образовалась пустота
Чемпионатвчера в 23:35
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:09, Вашингтон
Хоккей
Панарин встретится с представителями четырех клубов НХЛ
Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин проведет встречи с делегациями «Чикаго», «Флориды», «Рейнджерс» и «Айлендерс».
Обновлено в 02:28
Экономика
Потребкредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 года
Как сообщает РБК со ссылкой на главного экономиста «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александра Исакова, это произошло впервые с 2013 года.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение России
Во вторник, 25 июня, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в ассамблее (118 проголосовали за, 62 — против, еще десять воздержались).
Обновлено вчера в 18:50
Футбол
Влашич получил травму в матче за молодежную сборную Хорватии
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич травмировался в матче 3-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы с командой Англии.
Обновлено вчера в 16:41
Здоровье
В Петербурге не нашли ни одного чистого водоема для купания
Обновлено в 02:32
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Политика
В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили в эфире Первого канала рассказал об инициативе запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для российских туристов после решения Москвы приостановить авиасообщение с Тбилиси.
Обновлено в 00:18
Политика
Соловьев назвал Доренко предателем
Телеведущий Владимир Соловьев назвал покойного главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко предателем.
Обновлено в 01:27
Футбол
Воронков и болгарин Соколов стали игроками казанского «Зенита»
В прошлом сезоне 23-летний игрок защищал цвета «Новы», став лучшим бомбардиром клуба из Новокуйбышева.
Обновлено в 02:17
Гаджеты
В оснащение смартфона Honor 9X войдёт процессор Kirin 810
Фотографии Reuters Новинка якобы получит процессор Kirin 810.
Обновлено в 02:24
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Наука
Названа самая продвинутая технология древней цивилизации
Обновлено в 00:49
Экономика
Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года
Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину
По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.
Обновлено в 02:18
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено вчера в 10:39
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Энергетика
Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо
Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.
Обновлено в 02:27
Космос
РАН присоединилась к поискам выброса метана на Марсе
Российские ученые подключились к поиску мощного выброса метана на поверхности Марса, который может иметь биологическое происхождение.
Обновлено вчера в 02:54
Происшествия
ЛНР: ВСУ понесли потери в Донбассе
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что собирается уйти в отставку.
Обновлено вчера в 12:11
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Футбол
Денис Суарес покинет «Барселону»
Полузащитник Денис Суарес заявил о том, что покинет "Барселону", сообщает Marca.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
Бузова предложила работу Глушакову
Обновлено в 02:10
Политика
Косачев заявил о попытках облить Россию грязью в ПАСЕ
Несмотря на положительный для России результат голосования членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), высказавшихся за возвращение нашей страны в состав Ассамблеи, оппоненты России все же вновь попытались облить ее грязью.
Обновлено в 02:28
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
Специалисты заключили, что за последние 10 лет обозначенный средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом нарастив расходы на продукты питания.
Обновлено вчера в 09:16
Интернет
Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей
Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
Обновлено в 02:23
Экономика
Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений
Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено вчера в 12:44
Здоровье
Более 90% медиков целевого набора остаются работать в своих больницах
Более 90% медиков, которые получили высшее образование благодаря системе целевого набора, продолжают работать в российских больницах, которые направляли их в вуз, после окончания обязательного срока, сообщил ТАСС замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 01:24