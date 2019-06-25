Джеррард рассказал, почему отказался сменить Лэмпарда в «Дерби Каунти»Спорт-Экспресс вчера в 18:30

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард рассказал, почему не рассматривал всерьез возможность сменить Фрэнка Лэмпарда в "Дерби Каунти".

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