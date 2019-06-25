Футбол
Джеррард рассказал, почему отказался сменить Лэмпарда в «Дерби Каунти»Спорт-Экспресс вчера в 18:30
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард рассказал, почему не рассматривал всерьез возможность сменить Фрэнка Лэмпарда в "Дерби Каунти".
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Джеррард: когда перестал играть в «Ливерпуле», в моей жизни образовалась пустота
Чемпионатвчера в 23:35
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:41, Вашингтон
Армия и оружие
В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника
Обновлено вчера в 22:14
Футбол
«Краснодар» вылетел на сбор в Австрию
«Краснодар» отправился на второй сбор в Австрию. В рамках сбора команда примет участие в турнире с клубами РПЛ.
Обновлено в 03:25
Политика
Возвращение России в ПАСЕ: Украина выдвинула ультиматум
Ранее LIGAnews сообщала, что Пушков прокомментировал угрозы со стороны Украины в адрес ПАСЕ.
Обновлено в 04:36
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти
В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир.
Обновлено в 04:34
Экономика
Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу
Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия
В Ницце самолет врезался в здание аэропорта
Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции после приземления, пострадавших нет, говорится в заявлении авиакомпании.
Обновлено в 02:03
Экономика
Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Сочи
Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что в ДТП пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетние.
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Генерал ФСБ Алексей Дорофеев переписал свое имущество на Россию
Журналистские расследования заставили генерал-полковника ФСБ Алексея Дорофеева срочно переоформить его элитную недвижимость в собственность Российской Федерации.
Обновлено вчера в 09:54
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания
В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Финансы
Рубль незначительно растет к доллару и евро
Рубль незначительно прибавляет по отношению к евро и доллару во вторник, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:15
Экономика
Транснефть готовит на выплату дивидендов свыше 50% чистой прибыли
Решение о выплате дивидендов в размере 10 тысяч 705,95 рубля на акцию, или 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли за 2018 накануне принял совет директоров ПАО «Транснефть».
Обновлено в 04:02
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых
Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Правительственному министерству экономики и игрокам туристического рынка Грузии предложили запустить бесплатные шаттлы для россиян из трех точек: аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 03:13
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено 23 июня в 11:11
Армия и оружие
В России создали беспилотник-шпион в виде совы
Обновлено в 03:37
Космос
Три космонавта с МКС вернулись на Землю
По данным агентства, космонавт Олег Кононенко, астронавты Энн Макклейн и Давид Сен-Жак вернулись на Землю.
Обновлено вчера в 22:52
Политика
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подает в отставку
Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие
ЛНР сообщает о потерях украинской армии в Донбассе
Трое украинских военнослужащих погибли при подрыве военного автомобиля на противотанковой мине, об этом сообщает офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено вчера в 17:21
Армия и оружие
Москва объяснила прибытие военных в Венесуэлу обслуживанием техники
Российские военные прибыли в Венесуэлу для продолжения работ по обслуживанию военной техники.
Обновлено в 04:16
Политика
Трамп не разорвет договор с Японией, считает эксперт
Обновлено в 04:01
Авто
Автопроизводители: рынок автомобилей в России просядет на 10%
Президент Ассоциации автодилеров РФ Олег Моисеев заявил, что в этом году рынок легковых авто и LCV потеряет 10%.
Обновлено вчера в 06:22
Интернет
Почта Mail.ru откажется от пароля при авторизации пользователей
Почта Mail.ru планирует полностью отказаться от авторизации пользователей через пароль, предложив вводить одноразовые коды через СМС или push-уведомления.
Обновлено в 03:02
Экономика
В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
Обновлено в 04:04
Игры
Платформер Blazing Chrome выйдет 11 июля
Студия JoyMasher решила объединить две легендарные игры 80-х годов Contra и Metal Slug, сделав из этого олдскульный экшен-платформер Blazing Chrome.
Обновлено в 03:06